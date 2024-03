Iker Casillas explota en las redes sociales tras el allanamiento a la Federación Española de Fútbol que involucra a Piqué y Rubiales

El fútbol español se encuentra atravesando por una profunda crisis desde hace un tiempo. A lo que en un inicio eran solo las constantes acusaciones de “condicionar” el arbitraje a raíz de una serie de videos publicados por el Real Madrid, ahora se le sumó el allanamiento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) llevado a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Todo bajo el contexto de la investigación por presuntos contratos irregulares relacionados a las comisiones que recibió en su momento el ex futbolista Gerard Piqué para trasladar la Supercopa de ese país a Arabia Saudita.

Uno que no tuvo tapujos en reaccionar a lo sucedido fue el ex portero Iker Casillas, quien logró consolidarse bajo los tres palos del Real Madrid y se consagró campeón del mundo con la selección española en el mundial de Sudáfrica 2010. El guardameta de 42 años, quien se vio obligado a dejar la actividad en agosto del 2020 posterior a un infarto de miocardio sufrido en pleno de un entrenamiento mientras militaba en el FC Porto, utilizó sus redes sociales para expresar la triste realidad por la que pasa el balompié catalán actualmente.

Concretamente utilizó su cuenta de X (ex Twitter). Si bien principalmente se trata de emojis, el mensaje es realmente claro. “Y más mierda en el fútbol español”. El mensaje lo cierra con el clásico emoticón de una persona poniéndose toda la palma de la mano en el rostro, un claro sigo de decepción.

La investigación

La operación en cuestión tiene conexión directa con una querella que fue presentada en junio del 2022 por Miguel Ángel Galán, dirigente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE) contra Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol y Gerard Piqué por supuestos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y el blanqueo de capitales.

Lo que se investiga directamente son posibles contratos irregulares aplicados durante los últimos cinco años, en los que estarán implicados Rubiales y el ex Barcelona por medio de su empresa Kosmos Global Holding, principalmente en el traslado de la Supercopa de España en terreno saudí. Por ese motivo, la Guardia Civil implementó allanamientos tanto en la sede de la RFEF como en el domicilio particular del ex dirigente de la Federación.

El registro de la entidad ocurrió bajo circunstancias especialmente extrañas, pues transcurrieron mientras los seleccionados por Luis de la Fuente Castillo se encontraban en pleno entrenamiento a modo de preparación para los amistosos de la fecha FIFA ante Colombia (22/03) y Brasil (26/03).

La operación que se está realizando bajo completa supervisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, de momento a implicado la detención de siete personas presuntamente involucradas. Además, están previstos por lo menos una decena más de registros en domicilios particulares y no se descarta que el número de detenidos aumente con el pasar de las horas.