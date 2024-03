Federación Española de Fútbol abre expediente contra el Real Madrid por un posible intento de condicionar el arbitraje en La Liga

Continúa la polémica instalada por los videos publicados en la plataforma Real Madrid TV, en el cual se muestran supuestos errores arbitrales que beneficiarían a los rivales de los dirigidos por Carlo Ancelotti. Esta vez, se debe al metraje subido posterior al duelo que enfrentó en el Santiago Bernabéu a los Merengues con el Sevilla, con triunfo para los locales por 1-0 con anotación de Luka Modrić. En este filme se hacen directos cuestionamientos hacia Isidro Díaz de Mera y Pablo González Fuertes, ambos fueron los jueces designados a cargo del VAR en ese encuentro.

A raíz de lo anterior, los Blanquirrojos presentaron el pasado miércoles 28 de febrero un reclamo a la Real Federación Española de Fútbol por el video publicado, pues condicionarían el accionar de los jueces al momento de dirigir los encuentros madridistas. Dicho alegato no fue acogido por la institución al entender que el texto presentado por los andaluces no especificaba los puntos del Código Disciplinario de la EFEF que supuestamente infringía.

Tras la primera negativa, los sevillanos decidieron entregar un nuevo escrito, esta vez mucho más amplio y detallado. Este indica que los artículos incumplidos por los locales habrían sido los 66. 94, 105 y 106, que atentan contra el honor de la competición, sobre los árbitros y las conductas deportivas. Esta vez tuvieron resultados favorables, pues tal como lo dio a conocer el club mediante un comunicado publicado en su pagina web, fue acogido por el Comité de Disciplina de la institución.

“La Real Federación Española de Fútbol, a través de su Comité de Disciplina, ha notificado al Sevilla FC la apertura de expediente al Real Madrid tras la denuncia presentada por el Sevilla FC con motivo del vídeo emitido por Real Madrid TV sobre los colegiados Isidro Díaz de Mera y Pablo González Fuertes. Ambos árbitros fueron los elegidos para dirigir, en el campo y en el VAR respectivamente, el partido Real Madrid-Sevilla FC”, comunicaba el escrito.

Posteriormente dieron a conocer los reales motivos que llevaron a que la dirigencia del equipo impusiera formalmente una reclamación. “El club nervionense decidió actuar al entender que estas prácticas, que se han venido repitiendo en los últimos tiempos -incluido el partido de la primera vuelta entre ambos equipos-, hacen un grave daño al fútbol español y ponen en tela de juicio la integridad de la propia competición y la honorabilidad del estamento arbitral pero, sobre todo, pretenden influir en los árbitros concretos que actúan en los partidos, ya que los vídeos tratan de crear la imagen de falta de profesionalidad y antimadridismo, justo antes de cada partido, con una enorme difusión a través de la televisión. Esto tiene especial repercusión en los partidos que se juegan en el Santiago Bermabéu, ya que las decenas de miles de aficionados del Madrid llegan aleccionados de la existencia de un sesgo de parcialidad antimadridista en los colegiados que van a intervenir, lo que incrementa la tensión y crea una presión injusta sobre ellos”.

Un juez instructor será el encargado de tomar el caso, se espera que luego de por lo menos un mes y medio de trabajo dé a conocer su decisión y comunique las posibles sanciones a los involucrados.

Suman acusaciones

Las criticas más notables surgieron luego del polémico triunfo por 3-2 del Madrid por sobre el Almería el pasado 21 de enero. En dicho encuentro terminaron remontando cuando se encontraban 2-0 abajo y luego de tres discutibles intervenciones del VAR, curiosamente todas en favor de los locales y que terminaron incidiendo directamente en el resultado.

Tras la filtración de los audios del VAR de ese duelo, el primero en hacer notar su descontento fue Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. “El VAR los mejora, pero al mismo tiempo los expone. Después nos ponemos a discutir si la filtración del audio está bien, pero no importa lo que filtran, sino lo que pasa, pero se piensan que somos todos tontos y eso es lo que da bronca”, esto último en clara alusión a que el arbitraje siempre va en beneficio de La Casa Blanca.

Luego fue el turno de Xavi Hernández, quien se cuadró con el Cholo y se mostró en sintonía con sus dichos. “Lo que está ocurriendo lo ve hasta un ciego. El Cholo Simeone lo dijo el otro día, que no somos tontos. No me gusta que condicionen a los árbitros, pero lo siguen haciendo cada semana”.

El último en atacar aquella ocasión fue Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, que en entrevista con la cadena radial RAC1, llevó a cabo acusaciones mucho más graves y directas. ”Durante 70 años han controlado los presidentes de los árbitros, y no lo aceptamos”.

Cerró sus descargos haciendo un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, el cual parece que al fin fue escuchado con la apertura del expediente contra los Merengues. “Lo que hace Madrid Televisión es una vergüenza. Si tienen decencia, no entiendo cómo pueden hacerlo. El Comité de Árbitros, la Federación, deberían actuar. (...) Lo del Almería fue una vergüenza que vio todo el mundo. Sin embargo, ellos dicen que los árbitros ayudan al Barça. Estoy muy enfadado por esto”, sentenció.