“Alteran la competición, lo ve hasta un ciego”: Xavi estalla contra el Real Madrid y lo acusa de condicionar el arbitraje en España

Es un hecho que en España no están para nada contentos con el arbitraje, pues en más de una ocasión se les ha criticado su accionar y la forma en que toman las decisiones, tanto al árbitro principal como al VAR. En ese sentido, el actual entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que esto se debe a que el Real Madrid condiciona la forma en que dirigen los jueces, pues constantemente publican videos con los supuestos errores arbitrales que beneficiarían a otros equipos.

Las críticas al arbitraje saltaron principalmente luego del polémico partido entre el Real Madrid y el Almería, encuentro que los merengues perdían por 0-2 y que tras la intervención del VAR en polémicas jugadas, terminarían ganando por 3-2, desatando la locura de los jugadores rojiblancos, acusando que “alguien ha decidido que no podíamos ganar; nos han robado”.

A lo anterior, se suma el hecho de que el club merengue, mediante su canal de televisión Real Madrid TV, constantemente publica videos que explicitan supuestos errores arbitrales que benefician a sus rivales, algo que para algunos podría condicionar las decisiones arbitrales.

El primero en saltar fue Diego Simeone, actual entrenador del Atlético de Madrid, que tras la filtración de los audios del VAR en dicho encuentro, aseguró que se le debe poner más atención a lo que sucede en la cabina. Comenzó su crítica asegurando que “es muy difícil (ser árbitro), porque según dónde te pongas, siempre hay situaciones. Yo creo que los árbitros están pasando un momento de mucha aversión”.

Posteriormente el ‘Cholo’ endureció su discurso, evidenciando una clara molestia. “El VAR los mejora, pero al mismo tiempo los expone. Después nos ponemos a discutir si la filtración del audio está bien, pero no importa lo que filtran, sino lo que pasa, pero se piensan que somos todos tontos y eso es lo que da bronca”, aludiendo a que el arbitraje siempre busca beneficiar al Real Madrid.

Esta mañana fue el turno de Xavi Hernández, quien no dudó en criticar abiertamente los videos del club merengue, además de estar en sintonía con las palabras de Simeone. “Lo que está ocurriendo lo ve hasta un ciego. El Cholo Simeone lo dijo el otro día, que no somos tontos. Añadió además que “no me gusta que condicionen a los árbitros, pero lo siguen haciendo cada semana”.

Posteriormente hizo un llamado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a LaLiga para que tomen cartas en el asunto. “No soy el presidente de la Federación ni el presidente de la Liga, pero me sorprende una barbaridad que permitamos esta situación, porque altera la competición por completo. Pasa semana tras semana”.

El estratega concluyó este punto asegurando que “los árbitros van a pitar condicionados. Tampoco nos ha ayudado el ‘caso Negreira’ (investigación sobre una supuesta compra de árbitros por parte del Barcelona), pero con eso hemos de competir. Comparto al cien por cien las palabras del presidente. Es una realidad y no podemos engañar a los barcelonistas”.

Supuesto control del arbitraje

Hernández se refiere a los dichos empleados por Joan Laporta en entrevista con la cadena radial RAC1, quien fue aún más duro con los merengues, en primer lugar, asegurando que fueron los madrileños quienes intervinieron para que investigación del ‘caso Negreira’ se extendiera a pesar de no encontrar pruebas contundentes aún.

“El Madrid no se está portando bien, hacen un ejercicio de cinismo que no es aceptable. El juez Joaquín Aguirre ha extendido el proceso de instrucción a instancias del Real Madrid, como se contempla en el procedimiento. Llevan un año que no encuentran nada, se ha demostrado que no hemos comprado árbitros y prolongar una instrucción tiene un límite”, sentenció con una evidente molestia.

El mandatario fue subiendo el tono de sus palabras, para posteriormente acusar gravemente al Madrid de llevar años controlando en arbitraje español. “Antes de que hiciera el año, uno de los que comparecen, es en este caso el Real Madrid, que durante 70 años han controlado los presidentes de los árbitros, y no lo aceptamos”.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que se hagan cargo y tomen cartas en el asunto. “Lo que hace Madrid Televisión es una vergüenza. Si tienen decencia, no entiendo cómo pueden hacerlo. El Comité de Árbitros, la Federación, deberían actuar. Por esto extienden la extensión del procedimiento de Negreira para presionar. Lo del Almería fue una vergüenza que vio todo el mundo. Sin embargo, ellos dicen que los árbitros ayudan al Barça. Estoy muy enfadado por esto”, concluyó.