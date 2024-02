La UEFA en alerta: presidente del Barcelona revela que hay 15 clubes confirmados para una eventual Superliga

El 21 de diciembre, el Tribunal Europeo dio luz verde a la realización de la polémica Superliga de Europa a pesar del bloqueo realizado por la FIFA y la UEFA. Esto debido a que la entidad determinó que estos estaban actuando en contra de la ley de competencia. En ese sentido, en conversación con la cadena de radio española RAC1, Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, no solo reveló los primeros 15 equipos que participarían en la edición inaugural de la competencia, sino que dio a conocer cuando se llevaría a cabo la primera edición del torneo que podría revolucionar Europa.

“Las normas de la FIFA y UEFA que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes, como la Superliga, y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, so pena de sanciones, son ilegales”, indicaba el fallo del tribunal europeo. La decisión se debe a que “las facultades de la FIFA y de la UEFA no están sujetas a ningún criterio que garantice su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado”.

Ya con vía libre para la realización de la competencia, han salido a la palestra diversas dudas al respecto, y en ese sentido, el actual presidente del FC Barcelona y uno de los principales impulsores de la Superliga de Europa, Joan Laporta, dio una entrevista en la cadena radial española RAC1, donde además de conversar sobre el presente del club catalán, tuvo tiempo para revelar ciertos detalles de dicho torneo.

Comenzó realizando una crítica a los equipos ingleses que se negaron a participar en la misma. “Que vengan los ingleses o no, no me importa (...) ya tienen una Superliga con la Premier League”, aseguró.

Posteriormente sorprendió a todos cuando reveló a los clubes de distintos países europeos que ya confirmaron su interés en participar. “Además del Barça y el Madrid, estarían los italianos: Inter, Milán, Napoli y Roma. También equipos franceses como el Olympique de Marsella, y los tres portugueses, Sporting, Benfica y Porto, que estarían encantados de venir”.

“Están los equipos holandeses Ajax, Feyenoord y PSV y Brujas y Anderlecht de Bélgica”. En lo que respecta los equipos pertenecientes a La Liga, añadió que “cualquier equipo de La Liga, excepto el Atlético de Madrid”. Cerró este punto asegurando que “sería mejor una competición de 16 equipos”, por lo que aún faltaría un club por confirmar.

Pero no se quedó allí, pues también reveló cuando pretenden que se lleve a cabo la primera edición de la misma. “Puede existir la próxima temporada o la 2025-26″. Este aspecto para Laporta es muy importante, a tal punto, que no se cerró a la posibilidad de salirse del proyecto si este no avanza rápido. “Si queremos organizar la Superliga en 2025, es porque los propietarios de los clubs ingleses están por la labor de participar porque representa un salto cualitativo en la supervivencia del mundo del fútbol. Yo creo que puede existir la próxima temporada o en la 2025-26. Si no, me lo pensaré, la UEFA está interesada en que el Barça vuelva a la ECA pero no volveremos si no cambia esto. Hay agravios comparativos contra los que no podemos competir”, aseveró.

La Superliga nace como protesta ante la Champions League. (Imagen referencial)

El formato

A22 Sports, compañía que encabeza el proyecto, reveló el formato mediante el cual pretenden que se lleve a cabo la competencia una vez alcance su máximo esplendor. La propuesta inicial, es que participen un total de 64 clubes, los que estarán repartidos en tres divisiones (Star, Gold y Blue). Las dos primeras, compuestas por 16 equipos, mientras que la tercera lo haría con 32.

Luego de disputar un formato de “todos contra todos”, se jugarían torneos que determinen a los campeones de cada liga. Cabe mencionar que los equipos pueden subir o bajar de categoría y que para ingresar inicialmente a la división Blue (última división), se tendrán en cuenta los puntos obtenidos en las competiciones locales.

Es un hecho que este torneo nace a raíz del descontento de ciertos dirigentes de importantes clubes de Europa, con la forma en que la UEFA está llevando la que en este momento es la competencia de clubes más importantes a nivel europeo, la Champions League, así lo dio a entender Laporta en la entrevista. “Los jugadores, los agentes, la UEFA y los clubes estatales se están haciendo ricos, juegan donde quieren, mientras los clubes nos arruinan (...) no estamos obteniendo lo suficiente de la principal competición europea”, concluyó.