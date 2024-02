Massú le da la confianza a Garin y a sus top 100: Chile ya palpita la Copa Davis ante Perú

Los tenistas chilenos ya palpitan la serie de Copa Davis ante Perú. El sábado 3 de febrero a las 18 horas inicia la llave con dos duelos de singles. Al día siguiente será la disputa de los dobles, más dos partidos individuales. A días de los encuentros, Nicolás Massú destaca el estado del court central del Estadio Nacional, que pasó de arcilla a cemento por petición expresa del Vampiro, y también ratifica su confianza en sus dirigidos.

Por lo mismo, la gran duda siguen siendo los jugadores que saldrán a la cancha este sábado. El capitán es claro en destacar ese “buen” problema que tiene, pero también deja pistas de cuál podría ser su decisión. Mientras que Nicolás Jarry parece tener su puesto asegurado, las dudas comienzan con el segundo singlista, algo que a su vez podría afectar al dobles.

“Eso habla muy bien del tenis chileno (tener tantas opciones). Va a ser un gran desafío pensar en quién va a jugar, tengo varias opciones y se me abren muchas situaciones. Como capitán, es una gran ventaja en comparación con el resto”, señaló Massú.

En el ranking ATP, el lunes tres chilenos amanecieron dentro del top 100. Salió Marcelo Tomás Barrios (ahora 107°). Pese a las buenas cifras de los más destacados del país, existe preocupación luego de que ninguno pudiera ratificar que llegaban bien al primer Grand Slam del año: todos los chilenos se despidieron en primera ronda del Abierto de Australia, provocando que el plan del cemento no se haya logrado concretar a la perfección. Incluso tanto el chillanejo como Christian Garin jugaron un torneo sobre polvo de ladrillo después del grand slam en Melbourne.

Alejandro Tabilo y Tomás Barrios jugando un partido en dobles.

“Son torneos muy importantes en los que están los mejores del mundo y cuando se pierde en el quinto set por un quiebre de diferencia, ese partido también se puede ganar. Están jugando bien, por eso es importante estar con ellos, mirándolos en los torneos, eso es una ventaja. Sé lo que pasa en una victoria o una derrota, hablo con ellos y sus equipos, siempre he tenido una gran relación con los cuerpos técnicos de ellos”, dijo Massú.

Confianza en Garin

Christian Garin (89°) no ha levantado cabeza. Antes de jugar en Melborune, el nacional concedió una entrevista a El Deportivo, donde adelantaba sus objetivos en la temporada y daba a entender que se siente pleno físicamente. “Creo que la vida del tenis es súper inestable en el sentido de emociones, depresiones y todo. Yo llevo bastantes años ya en esto y siento que le estoy encontrando un poco la vuelta a cómo llevarlo mejor. Esta temporada me sirvió mucho para ordenarme en todo sentido, volver a sanarme las lesiones, volver a ver lo que yo realmente quiero. Los resultados no sé cuándo llegarán, ojalá temprano, pero puede ser que se demore porque es un proceso y los procesos son así”, reconocía.

Hasta ahora, los resultados no han llegado para Gago. Tras sucumbir ante Christopher O’Connell (68°) en el Australian Open, tuvo otro duro golpe ante Marco Cecchinato (216°) en el Challenger de Punta del Este. Sus últimos marcadores han sembrado las dudas en cuanto al rol que debe tener en la próxima serie de Copa Davis. Sin embargo, durante el último fin de semana, Massú se encargo de exhibir su plena confianza en el ariqueño.

“Estamos con equipo completo. El tenis ha venido entregando muchas alegrías estos últimos años y la verdad que eso a mí también me pone contento mucho como capitán. Cada uno apoyo con lo que se puede, tiene su propia historia y entrenador, pero al final lo importante es que el tenis nacional esté bien, que sigan avanzando, son jugadores jóvenes”, sentenció el doble medallista olímpico, quien después de esa declaración perdió a uno de sus jugadores. Se trata de Gonzalo Lama, quien tras sufrir una rotura del menisco de la rodilla derecha decidió dejar el tenis profesional. El León igual estará junto al equipo, pero no será opción para jugar algún punto.

De esta manera se podría pensar que Garin volverá a ser el segundo singlista, pese a que por ranking debería quedar relegado. Tabilo por su parte quedaría inscrito en el dobles junto a Tomás Barrios, la dupla con más recorrido de Chile en los últimos años.

La decisión afectaría directamente al zurdo, quien hoy es 54° del mundo y viene de ganar el ATP 250 de Auckland. “Todo el equipo estamos en un buen momento y ahora jugando en cemento. Venimos con confianza y va a ser una linda serie en casa en el estadio Nacional. Siempre la ilusión de jugar singles o dobles motiva mucho. Ahora hay que ver que dice Nico (Massú). Lo bueno es que él tiene un lindo problema de que estamos todos jugando muy bien. Todos jugamos bien en cemento. Va a ser una dura decisión, pero va a ser bueno para el equipo”, comentó Tabilo a este medio en el Abierto de Australia.

El cemento es la apuesta

La vuelta al Estadio Nacional también trae sorpresas. Nicolás Massú quiere ventaja de local y para eso se la jugó por el cemento sobre la tradicional arcilla. Una situación que puede ser clave en la serie si se piensa que de los jugadores peruanos el único que tuvo pretemporada y torneos en cancha dura fue Juan Pablo Varillas.

Nicolás Jarry celebra junto a Nicolás Massú en un partido de Copa Davis. Foto: AgenciaUno

Por ejemplo, Sergio Elías, presidente de la Federación de Tenis, se refirió al tema y se sinceró en que buscan incomodar a Perú con la cancha dura, algo que fue pedido expresamente por Massú. “En los requerimientos técnicos, tratamos de darle la mayor facilidad. Fue un acuerdo entre él y los jugadores, ellos pidieron que en lo posible se jugara en cancha rápida dada las características del rival”, apuntó, en diálogo con la Radio U. de Chile.

“Hoy está totalmente remozado, con muy buenos camarines. Vamos a tener una Copa Davis de nivel mundial. Nicolás infunde gran confianza en los jugadores. Siempre estamos con una gran ilusión. Vamos paso a paso, primero tenemos que ganarle a Perú para pasar al Grupo Mundial y estar entre los 16 mejores”, agregó Elías.

En diálogo con La Tercera, Christian Garin contó que la idea de jugar en cemento era pensando en que los partidos en Australia serían positivos para los chilenos, pero reconoce que los cambios constantes de superficie no son algo sencillo para los tenistas. “Vamos a ir con ritmo. Nico Jarry viene sumando partidos, Tabilo también. Por mi parte, partí un poco tarde por lo del hombro, pero me siento jugando bien. Creo que nos favorece el cemento, pero hay que respetar a todos los rivales. Queremos estar un año más en el Grupo Mundial, puede ser la tercera vez en estos últimos años. El cemento era lo que se pensó, pensando que nos iba a ir bien en Australia y no iba a haber mucho tiempo para cambiar de superficie y me parece una decisión lógica”, explicó.

Pese a aquello, el número uno de Perú, Juan Pablo Varillas, aclara que se siente bien sobre el cemento, aunque sí admite que generó sorpresa la determinación. “Hice la pretemporada en cancha dura, creo que vengo con ritmo, entrenando y compitiendo en cancha dura. Por lo menos para mí no va a ser chocante. Sí me sorprendió, porque la verdad sinceramente no pensé que lo iban a hacer en cancha dura, porque aparte he hablado con algunos jugadores de Chile y me han dicho que después van a jugar la gira de arcilla también, entonces me sorprendió. Pero bueno, ya es decisión del local”, contó a El Deportivo tras su eliminación en el Australian Open.