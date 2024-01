El número uno peruano amenaza a Chile en la Copa Davis: “Me quedé con bronca en la última serie; queremos la revancha”

Con la derrota en primera ronda del Abierto Australia ante Cameron Norrie (22°), Juan Pablo Varillas (81°) puso fin su gira de canchas duras de Oceanía que había comenzado semanas antes en Adelaida. Eso sí, aún no le dirá adiós al cemento, ya que volverá a Sudamérica para ser la gran carta de Perú en la serie de Copa Davis ante Chile este tres y cuatro de febrero en el Court Central del Estadio Nacional.

Será una serie que definirá a uno de los clasificados a las Finales del torneo de naciones más importante del tenis. Jarry, Garin, Tabilo y compañía buscarán repetir lo conseguido en 2023, donde lograron instalarse entre los 16 mejores países del planeta. Los peruanos por su parte, intentarán decir presente en dicha instancia por primera vez desde que se juega en el actual formato. Para que aquel sueño se concrete, mucho depende de Varillas.

El ganador de cinco títulos Challenger habla con El Deportivo de aquello y del tenis peruano, uno que se ilusiona con la aparición de Gonzalo Bueno, quien con 19 años acaba de ganar el Challenger 50 de Buenos Aires. Desde una terraza colindante a la Rod Laver Arena, y solo minutos después de haber perdido en sets corridos ante el británico, Varillas también se toma el tiempo de recordar lo que fue el último enfrentamiento frente a Chile, uno que terminó de manera dramática a favor de los dirigidos por Nicolás Massú. Asume que si bien le causa sorpresa la designación de cancha dura, para él no será un problema.

¿Vive la serie ante Chile como una revancha después de lo que pasó en 2022 en Lima?

La verdad sí. No te voy a mentir, yo sí me quedé con bronca en la última serie por lo apretada que fue. Es duro perder de local, pensando hace cuánto no perdíamos el local, pero bueno, todas las series son diferentes y ahora queremos la revancha. Copa Davis además me parece que es un torneo muy aparte, muy diferente a todo lo que nosotros vivimos durante casi todo el año. Lo enfrentamos así y tratamos de preparar de la mejor manera para sacar lo mejor, para mostrarnos lo mejor posible esa serie.

Chile sorprendió con la decisión de jugar en cemento, ¿cómo lo toma?

Personalmente hice la pretemporada en cancha dura, creo que vengo con ritmo, entrenando y compitiendo en cancha dura. Por lo menos para mí no va a ser chocante. Sí me sorprendió, porque la verdad sinceramente no pensé que lo iban a hacer en cancha dura, porque aparte he hablado con algunos jugadores de Chile y me han dicho que después van a jugar la gira de arcilla también, entonces me sorprendió. Pero bueno, ya es decisión del local.

¿Después de esta gira australiana siente que está a plenitud en cuanto a juego sobre canchas duras?

Creo que estos dos torneos no han sido buenos para mí sinceramente, para qué te voy a mentir. Sí, hice una buena pretemporada, pero la verdad que no he competido de la mejor manera, no creo que haya sacado a relucir todo mi mejor tenis en los dos partidos que he jugado acá en Australia. No todo puede ser bueno, el año pasado creo que fue un gran año para mí, jugando muchos torneos grandes, pero ahora viene volver a casa, reacomodarse, reagruparse y poder corregir cosas ciertas cosas que quizás me han faltado en estos dos torneos.

De todas maneras llegarán a Santiago con un jugador en gran nivel como Gonzalo Bueno que fue campeón en el Challenger 50 de Buenos Aires...

Estoy muy feliz por él, somos muy cercanos, entrenamos en el mismo sitio en Buenos Aires. Él también entrena físico con las mismas personas que yo, entonces yo veo su día a día, sé lo que trabaja, lo que quiere y lo que busca. Me pone muy feliz por él, por nosotros como equipo y por el tenis de mi país. Hace mucho un peruano no ganaba un Challenger en singles que no fuese yo, entonces es algo positivo para nosotros. Motiva saber que hay más detrás de lo que yo estoy haciendo. Eso es muy importante para todos.

¿Siente que su camino también ha ayudado a estos jugadores jóvenes?

Sí, yo creo que quizás eso es lo que me faltó mucho a mí, tener un referente activo. Mi referente Top 100 era Lucho (Horna), pero cuando yo comencé a jugar, él ya tenía varios años retirado, entonces no pude compartir, ni cerca compartir un torneo. Es importante para los chicos que vienen ahora tener un referente, tener a alguien que digan “yo quiero ir por ahí, quiero trabajar como él, quiero lograr lo mismo y quizás mejor también”. Es algo que me parece importantísimo.