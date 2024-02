Un sueño muy difícil: las razones que alejan a Charles Aránguiz y Eduardo Vargas de la U

Arturo Vidal volvió a Colo Colo e hizo historia. El futbolista más ganador del fútbol chileno retornó al balompié nacional, en lo que significó un precedente para el país. Uno de los ídolos de la Generación Dorada volvió al medio criollo y, concretamente, al equipo que lo vio nacer.

El oriundo de San Joaquín recaló en el Cacique luego de 16 años y siete meses de comenzar su periplo por el extranjero. Se generó una expectativa alta, propia de un jugador de su jerarquía y sus pergaminos. Sin duda, fue un hecho que marcó la historia del conjunto de Macul como del fútbol chileno. No obstante, su regreso también genera un cuestionamiento casi automático: ¿Cuándo retornarán otros referentes de la Generación Dorada?

El Campeonato Nacional ya presenció la llegada de algunos futbolistas que formaron parte de la etapa más fructífera y laureada de la Roja, que se coronó con el bicampeonato de América. Algunos con más éxito que otros. Gonzalo Jara, Jean Beausejour, Matías Fernández, Jorge Valdivia, Eugenio Mena y Marcelo Díaz son algunos de los ejemplos más destacados. Sin embargo, hasta la llegada de Mauricio Isla, ninguno de la llamada columna vertebral de la Selección había concretado su vuelta al fútbol criollo. Por ende, la vuelta de Vidal, quien se consolidó como el chileno mas exitoso en el medio internacional, revolucionó el país.

El anhelo de la U

El revuelo fue a nivel general. Todos los reflectores apuntaron hacia él. El medio se volcó en torno a la presencia del Rey, que ya tuvo su reestreno con la camiseta alba. Este jueves, en tanto, fue presentado ante la parcialidad colocolina, en el estadio Monumental. Sin embargo, la situación también golpeó en el archirrival: la U.

Universidad de Chile sintió un impacto desde diferentes flancos. El Cacique concretó una operación que le entrega réditos futbolísticos, económicos y simbólicos. Por ende, en La Cisterna surgió la idea de una posible respuesta y se plantearon el ansiado regreso de Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, dos de los pilares de la corona de la Sudamericana 2011.

El primero en referirse al tema fue Manuel Mayo: “Nos encantaría que volvieran. Nos ha tocado preguntar, tratar de averiguar condiciones y cuándo les gustaría retornar. Es algo que está latente”, afirma el ejecutivo de Azul Azul. “Nosotros siempre hemos intentado hacerles saber que, cuando ellos quieran, las puertas del club estarán abiertas. Pero también les hacemos saber que nuestra intención es que ojalá sea luego (...) Si en el corto plazo logramos que vuelvan Vargas y Aránguiz, estaríamos encantados y felices”, indicó el gerente deportivo de la concesionaria que rige a los azules.

En la U soñaron en grande y el presidente Michael Clark también valoró una posible llegada de los referentes: “Yo creo que no hay nadie que no le gustaría que volviesen esos dos jugadores. Son dos jugadores tremendos, muy identificados con la U, que han ganado muchas cosas, con mucho talento”, señaló el mandamás de Azul Azul. “Son jugadores con los cuales el club ha estado en contacto y ojalá se pueda dar, sería bonito. Yo creo que a todos nos gustaría y ojalá se pueda dar pronto porque tener a esos dos jugadores sería un lujo”, complementó.

Dificultoso regreso

Sin embargo, a pesar de las intenciones de concretar el retorno de Aránguiz y Vargas, la realidad antepone un complejo panorama para cumplir el anhelo del conjunto azul. Ambos tienen vínculos vigentes con sus actuales clubes. El puentealtino es relevante en Inter de Porto Alegre. De hecho, hace una semana anotó su primer gol tras su regreso al club, donde es considerado un referente y el mejor volante. Por otra parte, disputó como titular cada partido de la Copa Libertadores, donde su escuadra alcanzó las semifinales. Su rol es trascendental, tanto en el terreno de juego como en el camarín, por lo que en el Colorado esperan respetar su contrato, que finaliza en junio de 2025.

Vargas, en tanto, vive una situación contraria. El nacido en Renca no tiene la estelaridad esperada y su situación contractual termina a fin de año. No obstante, a pesar de concluir su relación con el Atlético Mineiro en diciembre próximo, en sus planes no está retornar a la U.

Según pudo saber El Deportivo, ninguno de los dos futbolistas tiene pensado retornar a la U en este mercado ni tampoco en el corto plazo. Pese a eso, Aránguiz es quizás quien tiene más posibilidades de un eventual regreso. Eso sí, si es que evalúa aquello, recién lo hará a fin de año, cuando le queden seis meses de contrato y ya pueda negociar como jugador libre. No antes.

El futuro del ariete, en cambio, se prevé lejos no solo de la U, sino que también de Chile. ¿Las razones? Principalmente el vínculo que generó en Brasil, donde vive cómodo junto a su esposa, que es de dicha nacionalidad. Sobre esto mismo entregó detalles Johnny Herrera, en TNT Sports: “Charles tiene más opciones que Vargas, incluso. Le arraiga mucho su tierra, es muy familiar”, aseguró el otrora arquero.

“Lo único que quiere es arraigarse donde nació, en el lugar que estuvo siempre, con su familia y sus abuelos”, sostuvo el meta. “Eduardo ya tiene su vida en Brasil, más allá de que pueda tener a sus hijos acá”, sentenció.

Por otro lado, desde el entorno de ambos jugadores sostienen que la U no ha realizado ninguna consulta formal por sus servicios, por lo que difícilmente pueden llegar a plantearse un regreso al cuadro azul. Evidentemente, aquello hace aún más complejo que se pueda cumplir el sueño con el que Manuel Mayo y Michael Clark han ilusionado a los hinchas de la U en las últimas semanas, justo después de la contratación de Arturo Vidal en Colo Colo.