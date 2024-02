“Haber estado cerca de la B no fue culpa de Aníbal”: Barticciotto sale en defensa de Mosa tras críticas de Stöhwing

No hay paz en Blanco y Negro. Cada cierto tiempo sus principales directores hacen noticia por acusaciones de un lado a otro. En este caso, el primero en lanzar dardos fue Aníbal Mosa, alegando por la venta de Damián Pizarro. Posteriormente fue el turno del actual presidente de la concesionaria alba, Alfredo Stöhwing, acusándolo de ser el responsable de casi enviar a Colo Colo a la B. A la disputa se sumó Marcelo Barticciotto, quien liberó de culpa a Mosa por esa paupérrima campaña.

Fue en la presentación de la nueva camiseta colocolina que comenzaron los coletazos. El primero en hablar fue Mosa, dando a conocer su malestar por la lentitud de los refuerzos y la venta de Damián Pizarro al Udinese de Italia. “Nosotros lo que queremos es reforzar un equipo y lo que se está haciendo es despotenciarlo. Damián es una pieza muy importante, tiene mucho por donde crecer. Así que yo todavía sigo creyendo que fue un error la venta de Damián. Aparte que lo pagan en chirlitos. Lo regalamos”.

“Lo que a mí me interesa es que tengamos un equipo sólido, que cada año se vayan agregando elementos que lo potencien y que no nos vayamos despotenciando, porque si seguimos con la misma lógica de ahora, que ante cualquier oferta que llegue vender, vender y vender, nunca vamos a dar pasos importantes en la Copa Libertadores que es lo que nos interesa”, agregó el máximo accionista de la concesionaria alba.

Luego fue el turno de Alfredo Stöhwing, que durante esa misma tarde y posterior a la reunión de directorio, respondió los dichos de Mosa. “A mí no me gustan las polémicas, en general trato de evitarlas, pero considerando que ha dicho varias cosas... Tiene una obsesión por llegar a ser presidente del club, por llegar a ser popular, así que no me sorprende”, dijo.

El timonel de la concesionaria aprovechó la oportunidad para culparlo por la campaña que casi termina con Colo Colo en el descenso. “Lo que sí me sorprende es que es una de las personas que efectuó una de las peores administraciones en la historia del club. La principal razón por la cual no podemos acceder a refuerzos mayores, es por las pérdidas que tuvo Aníbal en su periodo. Nos dejó con pérdidas de cerca de 15 millones de dólares y estuvimos apunto de irnos a la Primera B”, sentenció.

Marcelo Barticciotto durante un partido amistoso de Colo Colo en el Estadio Monumental. (Foto: AGENCIAUNO)

La defensa

Quien salió en defensa de Aníbal Mosa fue Marcelo Barticciotto. El comentarista de ESPN restó culpa al puertomontino por la mala campaña que tuvieron los albos durante su gestión. “Lo de estar a punto de irse a la Primera B no es culpa de Mosa. Sin duda que fue bajo la presidencia de él, queda un presidente marcado, pero la culpa principalmente es de los verdaderos protagonistas. Hablo de los futbolistas y del técnico”.

El ‘Barti’ además afirmó que el equipo armado para ese año era más competitivo que en otras temporadas. “Colo Colo tuvo mejor equipo ese año que en anteriores. En el 2020, cuando peleó el descenso, se había reforzado bien. Estaban todos los jugadores que venían de afuera. Estaba Paredes, Valdivia, Zaldivia, Falcón… No era que no tenía equipo”.

“La responsabilidad de un presidente es cuando eligen a los futbolistas. A partir de ahí, la responsabilidad de los dirigentes hoy en día es compartida. Acá se lleva todo a un directorio, no es una persona que toma las decisiones, al igual que cuando estaba Mosa”, concluyó el campeón de Copa Libertadores con Colo Colo en 1991.