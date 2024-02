Un juvenil menos para la U: promisorio volante es descartado por Gustavo Álvarez

El canterano de 21 años, Enzo Fernández, venía siendo una de las principales figuras en los amistosos de pretemporada de Universidad de Chile, dejando incluso para el deleite de algunos, un verdadero golazo desde fuera del área en un encuentro contra Unión Española el pasado 20 de enero, en lo que fue la primera anotación de los universitarios con Gustavo Álvarez en el banquillo. A pesar de los méritos, no terminó por convencer al entrenador argentino.

‘La Bomba’, como le dicen sus más cercanos, durante su estadía en el Centro Deportivo Azul (CDA) logró estrechar lazos y hacer una buena amistad con dos jugadores que ya no están en el plantel: Darío Osorio (F. C. Midtjylland de la Superliga de Dinamarca) y Bastián Tapia (hoy en Cobreloa). El futbolista categoría 2002 tiene experiencia jugando en los torneos de proyección con el club laico, donde se ha desempeñado en varias posiciones, lo hecho como volante de quite, mediocampista de salida e incluso ha jugado más adelantado, específicamente como volante de creación.

Con su 1,77 metros de altura, Fernández se ha caracterizado por poseer una personalidad que marca presencia dentro de la cancha, mostrando un liderazgo innato que ha conllevado que en más de una oportunidad utilice la jineta de capitán en las inferiores de Universidad de Chile.

Si bien el oriundo de Licantén, Región del Maule, aun no logra debutar en el primer equipo azul, ha estado nominado en más de una ocasión. La primera vez fue a principios del año 2021, en el partido de vuelta contra San Lorenzo, válido por la segunda fase de la Copa Libertadores. El joven mediocampista debió cruzar de emergencia la cordillera para ponerse a completa disposición del entonces DT del club, Rafael Dudamel, tras un brote de coronavirus dentro del plantel.

Su segunda nominación estuvo a cargo del también ex DT laico, el uruguayo Diego López, quien luego de las lesiones de Álvaro Brun y Luis Felipe Gallegos, interrumpió al jugador que estaba listo para enfrentar a Audax Italiano en la Ciudad de Campeones en Puente Alto por los cuartos de final del Torneo de Proyección. Decidió llevarlo a la banca de suplentes para el partido que enfrentó a los azules contra Unión La Calera en el estadio Santa Laura el dos de julio de 2022. Dicho encuentro fue victoria para los azules, precisamente con goles de sus dos mejores amigos, Darío Osorio(63′) y Bastián Tapia (90′+5′).

Enzo Fernández.

Pretemporada

El mediocampista ofensivo estaba siendo no solo una de las sorpresas de la pretemporada, sino que todo indicaba que se estaba ganando la confianza de Gustavo Álvarez con miras hacia el resto del año, pues el formado en el CDA inició de titular en el primer encuentro de pretemporada contra Unión Española en el Santa Laura, anotando un golazo en el debut del entrenador argentino al mando del elenco estudiantil, dejando muy buenas sensaciones en la goleada por 4-0 en favor de los laicos.

Por eso causó extrañeza cuando para el partido con Universidad Católica fue relegado a la banca, encuentro en el que ni siquiera sumó minutos. Posteriormente, en el encuentro contra Coquimbo Unido ingresó nuevamente de titular en lo que fue el último partido de la Copa de Verano 2024, sin embargo, no tuvo mayor relevancia dentro del encuentro, en lo que fue victoria por 1-0 para los coquimbanos.

A pesar de haber hecho mérito y dejar buenas sensaciones, Enzo Fernández no terminó por convencer al adiestrador transandino, quien luego de la serie de partidos amistosos, ya le comunicó a Manuel Mayo, Gerente Deportivo de la U, que debe buscarle préstamo lo antes posible, pues no está considerado dentro de sus planes para el resto de la temporada.