Mosa vuelve al ataque y le responde a Stöhwing: “Le diría a Alfredo que deje de ver tantas películas de vampiros”

Los dimes y diretes entre las dos facciones de Blanco y Negro no cesan. Ni siquiera la apoteósica presentación de Arturo Vidal, realizada este jueves en el estadio Monumental, calmó los ánimos entre el bloque de Aníbal Mosa y el oficialismo ligado a Leonidas Vial, con Alfredo Stöhwing a la cabeza de la concesionaria.

Mosa dio el primer paso al criticar a la gestión de Stöhwing, por ejemplo, por la venta de Damián Pizarro al Udinese. “Todavía sigo creyendo que fue un error la venta de Damián. Aparte que lo pagan en chirlitos. Lo regalamos. Nos compraron y nos hicieron un plan de pago como quien compra un refrigerador en una multitienda, no sé en cuántas cuotas”, emitió.

Por contraparte, llegó la respuesta del mandamás del club: “Tiene una obsesión por llegar a ser presidente del club, por llegar a ser popular, así que no me sorprende... Lo que sí me sorprende es que es una de las personas que efectuó una de las peores administraciones en la historia del club”.

El empresario de raíces sirias contestó esta noche las duras críticas que emitió el timonel de ByN.

“Si él decidió abrir el baúl de los recuerdos y sacar la historia de cuando tuvimos que pelear el descenso, le quiero decir de que él también estaba en ese directorio. El año 2019 y 2020, él, junto a los mismos compañeros que tiene sentado junto a él, son los que estaban en el directorio y ellos estuvieron de acuerdo en todas las decisiones que tomamos y fue por unanimidad. Si Alfredo va a contar la historia del descenso debería contarla completa, cómo partió y cómo terminó”, manifestó Mosa.

Esto no fue todo. Continuó con su alocución. “Decirle también que no falte a la verdad, que los valores de 15 millones de dólares que dice son completamente falsos. No hay que mentirle a la gente. Eso no está ni cerca de los valores que perdimos en esa fecha. Y le quiero decir por qué perdimos: porque el año 2019, el campeonato terminó siete fechas antes; el 2020 jugamos la mayoría de los partidos sin público, enfrentamos una de las pandemias más fuertes del mundo en los últimos 100 años. Entonces, a mí me parece un poco vergonzoso que él se quiera restar responsabilidad”, lanzó.

Mosa retrucó señalando que las culpas por la campaña que casi manda a Colo Colo a la B son compartidas: “Yo asumo mi responsabilidad como presidente de esa época, pero yo no gobernaba solo. Habían más directores y los directores a los que representa Alfredo, participaron en las decisiones y todas las decisiones fueron por unanimidad. Querer sacarle el poto a la jeringa, Alfredo, echándome la culpa a mí de todo no corresponde y no habla bien de un colocolino como dices ser tú”.

“Yo no entiendo qué le dolió tanto (de su crítica)... Espero que esta cuestión quede aquí, no me interesa polemizar. Y lo que sí le diría a Alfredo es que deje de ver tantas películas o series de vampiros y de terror. Está viendo fantasmas por todos lados. Le aconsejaría que se vea una serial más tranquila, le recomiendo La pequeña casa en la pradera que es muy buena, que lo va a tener más tranquilo”.

De cara al mes de abril, cuando hay elecciones en Blanco y Negro, la pugna entre las facciones está cada día más álgida.