Stöhwing le responde con fuerza a Aníbal Mosa: “Con él se perdieron 15 millones de dólares y casi nos fuimos a la B”

Se suponía que sería una jornada sin polémicas en Colo Colo, club que este miércoles presentó su camiseta para este 2024 en el estadio Monumental con buena parte de sus figuras del plantel femenino y masculino. Sin embargo, en esa instancia, Aníbal Mosa, máximo accionista de Blanco y Negro, tuvo ácidas palabras para los actuales controladores de la concesionaria que maneja al Cacique.

Primero, sus dardos apuntaron a la venta del delantero Damián Pizarro: “Nosotros lo que queremos es reforzar un equipo y lo que se está haciendo es despotenciarlo. Damián es una pieza muy importante, tiene mucho por donde crecer. Así que yo todavía sigo creyendo que fue un error la venta de Damián. Aparte que lo pagan en chirlitos. Lo regalamos”.

Luego, cuestionó la forma en que se dieron las negociaciones con Arturo Vidal: “La molestia está dada porque las decisiones no han sido correctas. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande con el Club Social para traer a Arturo Vidal. Si no hubiese sido por ellos, en el nombre de Matías Camacho y nosotros, quizás Arturo Vidal no estaría vistiendo la alba”, agregó.

“Nos dejó con pérdidas de cerca de 15 millones de dólares”

Sin embargo, este mismo jueves, posterior a la reunión de directorio que efectuó Blanco y Negro, el presidente Alfredo Stöhwing fue consultado por las palabras de Mosa, y contraatacó con fuerza: “A mí no me gustan las polémicas, en general trato de evitarlas, pero considerando que ha dicho varias cosas... Tiene una obsesión por llegar a ser presidente del club, por llegar a ser popular, así que no me sorprende”, comenzó diciendo.

Alfredo Stöhwing durante la presentación de Arturo Vidal. Foto: AGENCIAUNO

“Lo que sí me sorprende es que es una de las personas que efectuó una de las peores administraciones en la historia del club. La principal razón por la cual no podemos acceder a refuerzos mayores, es por las pérdidas que tuvo Aníbal en su periodo. Nos dejó con pérdidas de cerca de 15 millones de dólares y estuvimos apunto de irnos a la Primera B”, agregó el timonel.

Más refuerzos, Saldivia y la molestia de los doctores

Además, Stöhwing abordó la opción de sumar más jugadores y descartó una tardanza en los refuerzos: “Saben que nuestro director técnico está analizando el plantel, pero efectivamente vamos a tratar de reforzar en una o dos posiciones. Mi impresión es que (Almirón) se siente bastante conforme con la defensa que tenemos, más bien los refuerzos irían por la parte de adelante, algo que los días pasados no lo había visto como una prioridad”.

El mandamás también habló sobre la molestia de los médicos de Colo Colo, quienes enviaron un reclamo formal por la decisión de mandar a Arturo Vidal a hacerse exámenes adicionales con otros profesionales, algo que no se realiza normalmente con los refuerzos: “Mandaron una comunicación y nosotros los vamos a recibir para conversar. Son nuestro cuerpo médico, nosotros estamos muy contentos con ellos, pero tenemos el perfecto derecho de determinar con quién se hace un examen un jugador. En el caso de Vidal era muy razonable pedir otro examen”.

Arturo Vidal en su reestreno en Colo Colo. FOTO: AGENCIAUNO

Por último, Stöhwing comunicó que rechazaron la oferta del Orlando City de la MLS por Alan Saldivia. Los motivos fueron claros: “Efectivamente, analizamos y se rechazó, porque es absolutamente insuficiente y es un jugador importante que queremos que continúe con nosotros”.