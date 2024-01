Con un helicóptero al estilo Nelsinho Baptista: los detalles de la multitudinaria bienvenida de Colo Colo a Arturo Vidal en el Monumental

Arturo Vidal ya visitó el estadio Monumental para una presentación que se emitió a través de internet, entrenó con Colo Colo y redebutó con la camiseta alba en el partido frente a Everton, en el marco de la Copa Viña del Mar. El Rey también tuvo su primer contacto formal con la prensa que cubre las actividades del Cacique. En las últimas dos semanas, la contingencia del Cacique ha girado en torno a su retorno a Macul. Es el regreso del hijo pródigo y, paralelamente, el fichaje de una estrella internacional. De hecho, en todo el mundo se han producido reacciones en torno a su decisión de volver a vestir la camiseta del club que le formó.

A tanto anuncio y presentación, le seguía faltando un elemento: el reencuentro definitivo con los hinchas del equipo popular. En las primeras actividades, el Rey ha podido tener contacto limitado con ellos, pero siempre ha mostrado su mejor disposición. Su primera entrevista, por ejemplo, mantuvo a unos 50 mil fanáticos conectados. Al día siguiente, fue aplaudido y hasta se tomó simbólicas imágenes en la sala de prensa del estadio Monumental. En Viña del Mar, en tanto, no paró de recibir muestras de cariño. Devolvió siempre una sonrisa. “No quiero hablar mucho de eso, porque me pongo nervioso. De verdad. Es algo muy especial para mí. Si llegan 30 mil personas será histórico. No cualquier jugador recibe ese cariño” dijo el Rey este miércoles, durante la presentación de la nueva camiseta.

Un peso que no se cobra

A la intensa agenda, que en su parte más medular considera la puesta a punto física y futbolística para llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de la temporada y, sobre todo, al choque frente a Godoy Cruz, por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, le seguía faltando un componente esencial: un evento masivo en el estadio Monumental en el que el King pudiera disfrutar, casi a modo de resumen, el afecto que le tienen los hinchas del Cacique, muchos de los cuales elevaron a la categoría de sueño la posibilidad de que volviera a vestir la casaquilla del club que le catapultó al primer plano futbolístico.

Los albos anunciaron para este jueves ese evento. En principio, se iba a desarrollar a las 13 horas, un horario que despertó críticas por tratarse de un período laboral del día y, fundamentalmente, por las condiciones climáticas que suelen azotar a Santiago en época estival. Finalmente, se optó por cambiarlo para las 19 horas, precisamente en consideración a la ola de calor que afecta a la capital.

Arturo Vidal en el encuentro contra Everton por la Copa Viña del Mar. (Foto: Agenciauno)

Ese movimiento obligará a los albos a replantear la ceremonia. Ahora, adquiere características de evento. Ya estaba puesto en funcionamiento el sistema de distribución de las entradas gratuitas a través de Puntoticket, la plataforma en que habitualmente se venden los tickets para ver los partidos del Cacique. El sistema muestra, inicialmente, el simbólico costo de $ 1 para los boletos, pero al completar la transacción no exige cobro alguno.

Hay un cronograma para el canje de los boletos, según la condición de socios del Club Social y Deportivo Colo Colo, abonados a Blanco y Negro y público general. Se prevé que en las próximas horas se agotarán las 30 mil localidades que dispuso el club para la multitudinaria recepción al futbolista más exitoso que ha producido la cantera del club albo.

Sorpresas y seguridad

En la presentación, que tendrá características parecidas a las que emplean los grandes clubes europeos para presentar a sus estrellas y que en Macul comparan con la que tuvo Matías Fernández, cuando retornó al club, en diciembre de 2019, habrá elementos adicionales a la presencia de Vidal, precisamente con el afán de retribuir la expectativa de la gente. La de Matigol fue, en efecto, más discreta: bastó que entrara a la cancha, dominara el balón y diera una simbólica vuelta en el campo de juego para ganarse una ovación. La entrada del Rey será, por cierto, mucho más ostensa: el Cacique buscaba entre sus auspiciadores el financiamiento para conseguir un helicóptero, al más puro estilo de la Noche Alba de 1999, cuando los albos sorprendieron con la presentación de Nelsinho Baptista. Phillips, a través de su línea de televisores Ambilight, es el patrocinador del evento.

La comunicación oficial del Cacique establece, a modo de promesa, que durante su desarrollo habrá actividades relacionadas con la estrella de la jornada. “Una hora de muchas sorpresas para el hincha colocolino y que tendrá al Rey Arturo como principal protagonista”, promete. En el evento están involucrados los auspiciadores del club albo. De hecho, Phillips, a través. La producción la realiza directamente el club albo, a diferencia de otros eventos en los que se ha recurrido a productores externos. De hecho, Tomás Cox reconoció a El Deportivo que estaba dispuesto a participar, pero, finalmente, nadie se contactó con él.

Ya se realizó la reunión de coordinación en materia de seguridad, considerando que el evento cabe en la consideración de hechos conexos, estipulados en la Ley de Derechos y Deberes en los espectáculos de fútbol profesional. En la instancia participaron el club y autoridades de Carabineros y gubernamentales, como el plan Estadio Seguro. En esta jornada debe producirse la autorización.