El fuerte descargo de Marcelo Barticciotto contra los hinchas chilenos: “Acá odian a Argentina y me duele”

Ya están definidos los finalistas de la Copa América de Estados Unidos 2024. Argentina y Colombia buscarán este domingo quedarse con el trofeo continental.

La Albiceleste aparece como la favorita para quedarse con la copa, una situación que según ha indicado Marcelo Barticciotto los chilenos no quieren.

“Yo no quería decir esto, pero me duele, porque yo amo a este país, como amo a Argentina, entonces me duele porque tontos hay en todos lados”, comentó en diálogo con ESPN.

“Acá le tienen odio a Argentina, acá quieren que gane cualquier otra selección antes que Argentina, le tienen odio”, complementó más adelante.

Luego remarcó que “acá dicen que el Mundial estaba arreglado, que la Copa América de Brasil también, entonces estaba todo arreglado”, cerró sobre el tema.

Claro que este no ha sido el único tema que ha tratado. El Campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo en 1991 también tuvo palabras para Carlos Palacios ante un posible interés de Boca Juniors.

“Me parece que quizás no es el mejor momento de Palacios este, pero no es raro que a Riquelme cuando se le pone un jugador en la cabeza, lo termina contratando, va por ahí el tema, se le puso en la cabeza, le debe gustar y en definitiva no va a parar hasta contratarlo”, sostuvo.

Agregó que “no sé para qué puesto lo querrán, lo que pasa es que para el fútbol argentino uno no sólo tiene que llegar a jugar, sino que tiene que imponerse, si uno no se impone, no te dan lugar, sobre todo en Boca Juniors”.

Por último afirmó que “no te vas a ganar el lugar así porque acá fuiste figura o anduviste bien, allá te tienes que imponer y vas a tener tres o cuatro atrás que van a estar con los dientes esperando tu puesto, si te relajas, te comen”.

Aconsejando a Alexis Sánchez

Por otro lado, Barticciotto le ha sugerido a Alexis Sánchez tener más humildad ante las críticas. “Los futbolistas, en algún momento, y yo luchaba contra eso, nos creemos que somos el ombligo del mundo. Que somos los más importantes. Ser humilde es un valor para mí de los más importantes, uno no tiene que refregar o tirarte a la cara lo que lograste, porque eso se sabe. Quién no sabe que Alexis batió todos los récords. Podía haber batido mucho más también, hay jugadores que ganaron mucho más que él”, comentó el ex 7.

“Entonces hay que ser humilde, más allá de todo lo que ganaron y todo lo que ganó, uno no puede refregarle en la cara a las demás personas que no ganaron”, complementó.