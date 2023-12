Cecilia Pérez, vicepresidenta de la U: “Las puertas siempre van a estar abiertas para Charles Aránguiz y Eduardo Vargas”

Universidad de Chile terminará su quinta temporada consecutiva sin obtener grandes alegrías dentro de una cancha. Además, nuevamente se quedará sin técnico, pues Azul Azul ya le comunicó a Mauricio Pellegrino que no continuará sus labores, luego de enfrentar a Ñublense este sábado por la tarde (18 horas).

Sin embargo, el mercado de pases es vista con esperanza por los estudiantiles y, como cada vez que se abre dicha temporada, hay dos nombres que suenan con fuerza: Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. “Yo dije el año pasado que me encantaría que Charles pudiese volver a su casa, y lo mismo de Edu Vargas, quienes nos dieron tantas alegrías”, asegura Cecilia Pérez.

Consultada si será posible tenerlos para el próximo año, la vicepresidenta de Azul Azul señala “que uno espera que eso siempre sea lo más pronto posible, pero claramente primero depende de ellos”. Y la otrora ministra del gobierno del Presidente Sebastián Piñera cree que los integrantes de la Generación Dorada prefieren seguir en Brasil que volver a nuestro país, porque los “jugadores del tamaño de Charles Aránguiz o Eduardo Vargas, me imagino, siempre esperan poder tener más minuto en un fútbol más competitivo”.

¿La razón? Pérez argumenta que “nuestro torneo nacional -por las pausas y muchas cosas- ha bajado y eso es evidente en el desempeño a nivel internacional. Es cosa de ver lo complejo que ha sido para la Selección Chilena masculina poder plantearse en las Eliminatorias pasadas y lo que está costando en estas”.

Por lo mismo, agrega que “competir con Brasil es super difícil, pero dicho eso si ellos quieren la U es su casa y las puertas siempre van a estar abiertas”. Y señala que “a mí no me gusta cuando dicen que vienen a terminar su vida a la U, que es super legítimo y nos encantaría, pero me imagino que son jugadores que se proyectan todavía en un fútbol mucho más competitivo”.

Aránguiz milita en el Inter de Porto Alegre y durante este año lleva 22 duelos disputados (16 de titular), 1274 minutos jugados y suma otros 438 en Copa Libertadores. En tanto, Vargas no logra meterse entre los once bendecidos del Atlético Mineiro y sólo suma cuatro estelaridades en los doce encuentros que ha jugado, donde anotó un gol. Además, en Libertadores sólo ingresó desde el primer minuto en dos ocasiones, de las siete apariciones que posee, y no pudo inflar las redes.