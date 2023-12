Presidente de la FIFA golpea la mesa tras la reactivación de la Superliga

La Superliga de Europa vuelve a hacer noticia en el fútbol mundial y en especial en el Viejo Continente. Esto después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diera luz verde al proyecto después de considerar que los reglamentos de la FIFA y la UEFA son contrarios al derecho europeo.

“Las normas de la FIFA y de la UEFA, que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes, como la Superliga, y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, so pena de sanciones, son ilegales”, establece.

Y aunque ya hay algunas pistas de cuál sería el formato de competencia, de inmediato salieron las voces críticas, entre ellas las de los presidentes de la FIFA y UEFA.

En el caso del mandamás de la federación del fútbol Mundial, Gianni Infantino, este aseguró a través de los canales oficiales del organismo que “Con el mayor respeto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la sentencia de hoy no cambia nada en realidad”, comenzó señalando.

“Históricamente hemos organizado las mejores competiciones del mundo y así será también en el futuro. Continuaremos ofreciendo los torneos más espectaculares, competitivos y significativos del mundo y utilizaremos nuestros ingresos para desarrollar el fútbol en todos los rincones del mundo a través de programas solidarios que garanticen que los menos privilegiados se beneficien de esas competiciones importantes”, continuó.

“La FIFA seguirá haciéndolo, como siempre, en estrecha cooperación con nuestras asociaciones miembro, con las confederaciones y con todas las partes interesadas del fútbol para el beneficio exclusivo de nuestro deporte, a nivel mundial. ¡Todos juntos!”, cerró Infantino.

Campeonato de “dos clubes”

Por su parte, Aleksander Ceferin, mandamás de la UEFA, se refirió al asunto en una conferencia de prensa en donde recalcó que ahora la Superliga es “aún más cerrada” que cuando fue presentada por primera vez y se refirió irónicamente a que el Real Madrid y el Barcelona lleven adelante una “competición fantástica de dos clubes”.

“Equipos como el Leicester, el Girona que ahora va líder, el Atalanta... Equipos ganadores de países más pequeños, no pueden clasificarse para esta competición de nivel superior. Si lo llamas competición abierta, estás equivocado. Vista la presentación, queda claro ahora que la Superliga está ofreciendo una competición cerrada, algo que sabíamos todo el tiempo pero que intentaban presentar en público como abierto, y eso no es cierto”, apuntó.

Así mismo, comentó que no detendrán a los clubes que se animen a ser parte del torneo. “Pueden crear lo que quieran, espero que comiencen sus competiciones fantásticas con dos clubes. Espero que sepan lo que están haciendo, algo de lo que no estoy tan seguro. El fútbol no está en venta y lo hemos demostrado muchas veces. Estamos todos juntos, todos los estamentos del fútbol y toda la sociedad europea y nada, absolutamente nada, puede cambiar eso”, sostuvo.

Además se mostró crítico con lo que ofrecen. “Nunca dijimos que nadie puede salir del sistema. Pero a algunos les gustaría estar fuera del sistema, pero jugar en él... Es difícil de entender, en realidad, lo que quieren”.

Por último, remarcó que “la UEFA es libre de organizar su propia competición y vender exclusivamente los derechos comerciales. Cualquier competición debe estar dentro del sistema y cumplir con nuestras nuevas reglas de autorización que, entre otras cosas, es respetar el mérito del deporte, el calendario de las ligas nacionales, la solidaridad. Estas reglas también protegen las competencias de clubes de los campeonatos de la UEFA, requiriendo la participación en la Liga de Campeones de los campeones de las ligas domésticas. La Superliga no cumple con nada de esto”.