Inzaghi, DT de Inter: “Estoy feliz de que Alexis haya jugado tres partidos con su selección”

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 1 minuto

Alexis Sánchez jugó los tres partidos por la selección chilena, situación que dejó conforme al técnico de Inter, Simone Inzaghi.

El entrenador de los lombardos habló en la previa del duelo por la Champions ante Sheriff Tiraspol: “Tenemos que ser un equipo muy fuerte, todavía no ganamos en este torneo y ellos han vencido dos partidos contra equipos fuertes”. Sobre la posible inclusión de Arturo Vidal y del tocopillano, el ex delantero explicó que “sólo llegaron ayer (domingo) y se han entrenado bien con los que no jugaron ante la Lazio”. Sobre el Niño Maravilla, agregó que “está mejorando, cuando lo estime oportuno será un valor añadido para nosotros”.