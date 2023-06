Isidora Solari enfrentará 320 kilómetros en el Undbound 2023

Isidora Solari y Andrés Tagle competirán en el Undbound 2023, uno de los eventos más exigentes en el ciclismo. La carrera más extrema contempla 563 kilómetros, con 4 mil metros de desnivel. “Lo importante es hacer eficiente las horas de entrenamiento, ya que no me dedico a esto, también trabajo y hay que compatibilizarlo con todo lo demás en la vida. El último período lo enfoqué en acumular horas sobre la bicicleta haciendo trabajos más largos”, señala la deportista nacional.

Claro que no es primera vez que Solari participa en este tipo de circuitos. A fines de 2022 llegó al podio en el Across Andes, donde tuvo que recorrer mil kilómetros a 15 mil metros de ascenso acumulado. Esto indica que no es una novata en carreras extremas. En diciembre pasado la competencia le exigió recorrer mil kilómetros a 15 mil metros de ascenso acumulado en la Araucanía.

“El uso del GPS es clave. Yo tengo el Edge 1040 Solar de Garmin, y para entrenar, una banda cardíaca y los pedales con medidor de potencia, los tres elementos indispensables que me ayudan a contar parámetros esenciales”, apunta.

Isidiora Solari, deportista nacional.

“La frecuencia cardíaca, la potencia y el ciclo computador me entrega toda la información en el momento y también la registra para hacer un análisis posterior junto a mi entrenador”, dice.

La ciclista tiene sus objetivos claros. En este Unbound pretende mejorar su marca del año pasado y completar la carrera en un tiempo de 13 horas. Tras este desafío, busca que su calendario deportivo se complete con la Patagonia Across Andes de Noviembre, y en el Gravel del Fuego, en Magallenes, una carrera que contempla dos distancias, 250 y 1000 Kilómetros, que parte en Puerto Natales y el tramo más largo finaliza en la Cordillera Darwin.