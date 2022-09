Jorge Valdivia denuncia problemas con una guardia para entrar al Monumental: “Decía que era un desconocido”

Jorge Valdivia regresó al Monumental. Esta vez no como jugador, sino que comentarista de radio ADN. Sin embargo, la experiencia no fue del todo feliz para el exvolante de Colo Colo, pues tuvo algunos inconvenientes para ingresar al recinto de Macul, los que el mismo se encargó de denunciar en un video compartido por la emisora donde trabaja.

“¿Cuál era el nombre? Valentina, parece. Casi no me dejan entrar. Valentina no me quería dejar entrar porque decía que era un desconocido”, expresó el exseleccionado chileno nacido en Venezuela. Más adelante, le quiso bajar el perfil al impasse y expresó: “Si, yo tuve unos inconvenientes, pero mejor dejarlo pasar porque estamos viviendo una linda tarde de fútbol”.

Superada la situación, el Mago continuó repartiendo sus conceptos en la transmisión del encuentro de los albos frente a Unión Española, donde alabó el buen nivel mostrado por el cuadro de Gustavo Quinteros durante la primera mitad, en la que se fue al descanso con un cómodo 3-0, con anotaciones de Juan Martín Lucero, Gabriel Suazo y Emiliano Amor.

Jorge Valdivia, la última vez que jugó en el Monumental por Colo Colo. Foto: AGENCIAUNO.

La última vez que Valdivia había estado en el Monumental con la camiseta del Cacique fue en enero del año pasado, cuando los albos se impusieron por la cuenta mínima a Everton, y el exjugador de Palmeiras ingresó a los 65 minutos en reemplazo de Pablo Mouche, el autor del gol. Sin embargo, debió retirarse a los 76′, por problemas musculares, siendo sustituido por el cuestionado Nicolás Blandi.