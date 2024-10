La condición que puso Reinaldo Sánchez para dejar la presidencia de Santiago Wanderers

Santiago Wanderers vive los días más difíciles del año. Luego del despido de Jaime García, la bola de nieve fue aumentando en Valparaíso. Durante el último fin de semana, no pudieron jugar el partido ante Universidad de Concepción. Los guardias destinados al compromiso acusaron que no les habían pagado lo acordado. Los dardos de la fanaticada caturra, y también de la Corporación Wanderers, apuntan a Reinaldo Sánchez, el controlador de la institución porteña.

Pese a que el timonel ha señalado en el pasado que volver al Decano le ha traído problemas económicos, ahora asegura que no tiene intenciones de dar un paso al costado. “Cuando yo me retire de Santiago Wanderers voy a dejar al club con superávit. Te aseguro que va a ser así. Después de eso recién me voy a ir, antes no”, señaló el expresidente de la ANFP al medio La Estrella de Valparaíso.

En esa línea, advierte que siente que quienes lo culpan del mal momento institucional lo hacen olvidando en que situación encontró al club. “Las críticas son injustas. Nadie se acuerda que cuando llegué teníamos un punto en Primera División, ni que el año pasado estuvimos a punto de subir”, aseveró.

Una crisis creciente

Durante los últimos días, Andrés Sánchez, director e hijo del presidente del club, presentó una querella por injurias graves contra Marcelo Cañete. El hijo del dueño de la institución no le perdona al volante las graves acusaciones que lanzó contra la dirigencia del elenco que milita en la Primera B. “Que, por medio de este acto, vengo en interponer querella por el delito de acción penal privada de injurias graves por escrito y con publicidad, en contra de don MARCELO CAÑETE”, dice el escrito al que tuvo acceso El Deportivo.

Las declaraciones de Cañete no pasaron inadvertidas. Hizo graves acusaciones contra el club por su suplencia. “A Jaime le costó el puesto lamentablemente por no acatar órdenes de la dirigencia, por no querer sacarme a mí y a mis compañeros. Uno se va enterando de cosas que no las quiere creer. Que se te acerquen y que te diga el entrenador (García): ‘Me están pidiendo que te saquen’. Entonces eso es complicado, que te digan eso duele (...) No estoy jugando por lo contractual. Si juego un partido más se renueva automáticamente para el 2025. Sé que no me dejan jugar por esa razón, no me dejan competir. He jugado todo el torneo y cuando se me estaba por cumplir la renovación, da la casualidad que no pude jugar más”, señaló.

Frente a la disputa, este miércoles, el Sifup sacó un comunicado a través de su cuenta de X para respaldar el accionar del jugador con pasado en Universidad de Chile. “Apoyamos completamente a Marcelo Cañete tanto en las acciones judiciales que deba afrontar, como en su relato sobre la situación que está viviendo en Santiago Wanderers. No aceptaremos que se manche su honra ni sus derechos laborales”, señalaron.