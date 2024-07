La amargura de Nicolás Jarry tras su eliminación en primera ronda de París 2024

Nicolás Jarry suma una dura caída en el single del tenis olímpico. El nacional perdió por 6-3 y 7-6 ante el australiano Alexei Popyrin y deja a la delegación nacional sin tenistas en individuales. Más temprano habían caído Alejandro Tabilo y Tomás Barrios. Ahora, el santiaguino disputará el dobles con el nacido en Canadá como dupla de equipo. Pese a la derrota, el santiaguino se mostró relativamente conforme con su rendimiento.

“Estoy contento por como luché, casi lo doy vuelta. Tomé buenas decisiones, pero en la ejecución no salió como me gustaría. No puedo controlar nada de eso. Me sentí bien durante todo el partido. Me hubiera encantado ir al tercero. Quisiera haber tenido más oportunidades, es amargo por ese lado. Ha sido lo mejor que he estado, tengo que hacer un esfuerzo por quedarme con eso”, señaló a Chilevisión.

Nicolás Jarry tuvo un intenso partido en París. Foto: COCh

Vale recordar que semana antes de Wimbledon, el chileno reveló que padece de neuronitis vestibular. En búsqueda de poder entender de una manera exacta el padecimiento que sufre el tenis y el trabajo que deberá realizar para volver a la competencia, El Deportivo se contactó con la doctora Constanza Beltrán, otorrinolaringóloga e integrante del Centro de Oído de Clínica Universidad de los Andes.

La profesional da detalles en torno al tiempo que puede tomar la recuperación y qué es lo más complejo de ir ajustando. “Si partes con un tratamiento precoz, le das corticoides en forma temprana y empiezas los ejercicios de rehabilitación tres veces a la semana, podrías volver a las dos semanas. Lo que pasa es que van a haber movimientos que le van a costar. La primera fase la va a lograr hacer antes de las cuatro semanas, pero sobre todo las miradas laterales van a tomar un poco más de tiempo, porque eso es lo último que se recupera”, explicaba.

Jarry abordó como esta complicación lo ha afectado deportivamente “Han sido unos Juegos Olímpicos difíciles por mi situación personal, estoy tratando de disfrutar esto al máximo. Quedan partidos. Ojalá Ale Tabilo pueda dar su máximo y ayudarme un poquito”, dijo. “Es durísimo quedar eliminado en un certamen como este, con todo lo que significa. Yo voy por mi propio camino. Con como estoy, la puedo pelear. Espero que Tabilo pueda dar vuelta su situación y jugar muy bien, como suele hacerlo, porque lo necesito”, complementó.

Finalmente, el chileno cree que lo exhibido en París es una muestra de que puede seguir elevando su rendimiento en los torneos venideros. “La mejor noticia es ir mejorando. Veremos como se da el dobles y ojalá sea positivo para todos“, finalizó.