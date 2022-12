La banca de Francia está en juego: Deschamps evalúa su renovación, mientras Zidane permanece expectante

En Francia el ánimo no es el mejor. Argentina terminó celebrando en la última edición de la Copa del Mundo tras imponerse a Les Bleus en la final con lanzamientos penales. Tras esto, el entrenador de Les Bleus Didier Deschamps puso en duda su continuidad a cargo de la selección a la que llegó en 2012, consiguiendo la clasificación al Mundial de Brasil 2014 en el repechaje, el subcampeonato de la Eurocopa 2016 y el título de Rusia 2018.

“Hoy no tengo ganas de hablar de mi futuro. A principios del año que viene me reuniré con el presidente (Noël Le Graët) y veremos”, comentó en la conferencia de prensa.

“Incluso si el resultado hubiera sido otro no habría respondido a esa pregunta hoy. Estoy triste por los jugadores y por el cuerpo técnico. Me reuniré con el presidente”, insistió.

Al mismo tiempo, no ocultó su tristeza por haber caído en la final contra Argentina. “Pusimos mucho corazón y energía para volver a este partido. Cuando volvemos de la nada y se nos escapa es aún más difícil de digerir, pero hay que aceptarlo. Argentina tiene mucha calidad y ha puesto mucha agresividad sobre el campo. Lo esperábamos. No le quito mérito. Hemos vivido muchísimas emociones. Es algo cruel. Teníamos el trofeo de cerca pero no ha podido ser”, expresó.

Renovación

Según informó L’Equipe, Deschamps tiene establecido en su contrato una cláusula que le permite renovar su contrato con Francia de forma unilateral hasta la Eurocopa de 2024, pero el DT quiere conversar con el presidente de la federación para alcanzar un acuerdo que le permita extenderlo hasta la Copa del Mundo de 2026.

Mientras esto sucede, Zinedine Zidane se mantiene a la expectativa. El ex entrenador del Real Madrid tiene entre sus objetivos convertirse en el seleccionador de Les Bleus, pero hasta ahora todo depende de la decisión que tome Deschamps.

En el caso de que este último decida renovar con el conjunto galo, Zidane ya maneja opciones de dónde poder volver a dirigir en el fútbol internacional. El mismo medio francés dio a conocer cuáles son las opciones que tiene Zizou hasta el momento.

El Paris Saint-Germain, la Juventus y el Manchester United han sido los cuadros que han tenido conversaciones más cercanas. No obstante, al ex entrenador del Real Madrid ya ha descartado algunas de estas alternativas.

Así, el PSG es el primer descartado debido a la forma con la que se maneja la directiva del club a nivel de organización. De hecho, Zidane ya ha rechazado una alternativa que le ofrecieron en el último mercado de fichajes tras la salida de Mauricio Pochettino cuando a este aún le quedaba un año de contrato.

En el caso del Manchester United, L’Equipe afirma que el francés ya ha aceptado una propuesta la que dependerá de la opción de tomar o no la selección de su país.

Por último, el caso de la Juventus, donde fue parte como jugador entre 1996 y 2001, le es atractivo, pero en estos momentos la escuadra de la Vecchia Signora no tiene contemplado en estos momentos al ex volante.