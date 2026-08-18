“La evaluación del torneo es perfecta”: el positivo análisis de las autoridades del vóleibol tras el Mundial Sub 17

Estados Unidos resultó ser el campeón del Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17 Chile 2026. Entre el 6 y 16 de agosto, el país fue centro de este deporte, mostrando toda su capacidad organizativa y otorgando a la Federación Internacional de Vóleibol (FIVB) un servicio lo más perfecto posible por parte de un certamen cuya inversión fue cercana a los mil millones de pesos($ 927.900.000) .

“Nos vamos felices. Contentas por el resultado, lógicamente, y también por el apoyo en las graderías. El recinto, hermoso. Me hubiese encantado conocer Chile”, cuenta Kari Knnots, ganadora del premio a la mejor jugadora del campeonato (MVP), minutos antes de que comenzara el trabajo de desmontaje en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, uno de los recintos de alto nivel que son parte del legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

El escocés John Swan, máxima autoridad de la FIVB en este torneo que se desarrolló también con aforo completo en San Felipe y Los Andes, destacó las claves de los anfitriones: “La organización ha estado fantástica, a la altura de lo que solicitamos para este tipo de torneos mundiales. Además de la capacidad para responder a las solicitudes, quedamos maravillados con los recintos y con el público que acompañó a las selecciones”.

Marco Tulio Texeira, presidente de la Confederación Sudamericana de Vóleibol, resaltó que “la evaluación del torneo es perfecta. La capacidad de Chile para organizar eventos deportivos está cada vez mejor, a la altura de los mejores escenarios del mundo. Los recintos son lindos, muy bien preparados. Chile está en el foco del vóleibol mundial”.

El certamen es el quinto que se ha desarrollado Chile tras Santiago 2023: Americup Femenino 2025, Mundial de Fútbol Sub 20, Mundial de Ciclismo 2025, Parapanamericanos Juveniles 2025 y el mencionado Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17.

La cita en números

El organizar campeonatos de este rango, que son parte de la Unidad de Grandes Eventos Deportivos del IND; arroja cifras altas de participación en todo ámbito. Se activó transporte, hotelería y alimentación para 24 países, para un total de 456 personas.

En cuanto a los proveedores que se requirieron en las cuatro sedes para estos días de competencia, el número fue de 562. Además, participaron 445 personas en el COL, 111 en prensa y media y 51 desde la FIVB.

También se desarrolló el Programa de Voluntariado, una fuerza de trabajo que resulta clave para dar vida a estos torneos. Fueron 271 los que apoyaron las distintas labores, desde recibir a las extranjeras en el aeropuerto hasta la orientación de los espectadores.

En nueve días de competencia (hubo descanso deportivo dos días) llegaron a los estadios más de 30 mil personas, en jornadas que se extendieron aproximadamente 10 horas. Además, la señal oficial de CNN registró más de 800 mil visualizaciones.

“La realización del Mundial de Vóleibol Sub 17 deja en evidencia la capacidad organizativa del país para desarrollar grandes eventos de categoría mundial. Esto no es casualidad, es parte de un legado que se sumará a nuevos campeonatos de alto nivel, donde Chile será anfitrión. Esto ha sido posible gracias a un trabajo planificado del Ministerio del Deporte, a través del IND, que nos llena de orgullo y satisfacción”, manifestó el nuevo ministro del Deporte, Francisco Riveros.

El alcance de este tipo de eventos se extienden en beneficio del turismo, considerando que muchos extranjeros se sorprenden con el país. Es el caso de la increíble jugadora Kari Knnots que solo pudo apreciar Santiago desde una pieza del Hotel Sheraton. “Espero volver”, dijo la joven de talento increíble.