La fortaleza fue de Colo Colo: el Cacique triunfa en su debut copero en Brasil

Hasta que se inició el sueño continental de Colo Colo. Nada menos que en Brasil, tierra siempre complicada para cualquier equipo chileno. Por lo mismo, la victoria se hace tan destacada. El equipo de Gustavo Quinteros logró desarrollar su idea y superó al Fortaleza por 2-1, estrenándose de la mejor manera en la fase grupal de la Copa Libertadores.

El Tricolor, que dirige el conocido Juan Pablo Vojvoda (ex Unión La Calera), hizo su debut en la Copa ante los albos. Por lo mismo, el Arena Castelao era una fiesta. El equipo, que no contó entre sus citados con Ángelo Henríquez, llegó al cruce con el aval de ser campeón invicto de la Copa del Nordeste, torneo regional, y practicar uno de los juegos más atractivos del exigente Brasileirao (fue cuarto en 2021, lo que le entregó la clasificación).

Considerando que River Plate es el equipo más fuerte del grupo F, chilenos y brasileños aspiran al segundo puesto, de cara a los octavos de final, lo que le entregaba otro ingrediente al compromiso. En ese sentido, el elenco de Macul no se fue a esconder al Arena Castelao. Con un once que está saliendo de memoria, Quinteros afrontaba un minucioso duelo táctico con Vojvoda y lo ganó. El subcampeón nacional no se metió atrás. Se paró adelante, bloqueándole los caminos al rival y explotando el trabajo por las bandas.

Colo Colo fue más que Fortaleza durante los 45 minutos iniciales, justificando la ventaja con la que se fue al descanso. A los dos minutos de partido tuvieron la primera con Leo Gil, quien no aprovechó un desborde de Pablo Solari. Como el local tenía una línea de tres en el fondo, en varias ocasiones la delantera colocolina quedó mano a mano o con espacios para atacar.

En los 9′, la polémica de la brega. Casi gol de los albos con un remate de Solari rechazado desde la línea de meta por el defensa Marcelo Benevenuto. Se reclamaba gol, sin embargo el balón no cruzó por completo la línea. Cabe señalar que esta fase de la Libertadores no tiene VAR. La tecnología recién ingresa en octavos de final.

FOTO: AFP

Los positivos antecedentes que tenía Fortaleza no se replicaban en su desempeño en la cancha. Recién en los 28′ tuvo su primer intento, con un remate bajo de Moisés atajado por Cortés. Colo Colo corrió riesgos, porque se defendía lejos de su portería. Y el premio a esa intención ofensiva llegó en los 38′, con la anotación de Juan Martín Lucero. El ex Vélez recibe un pase de Costa y saca un remate cruzado bajo, al segundo palo del meta Max Walef. Los albos en ganancia, una que no era sorpresiva por lo que entregaba el partido.

Para los planes de Quinteros, el 2-0 llegó de entrada en el complemento. De contragolpe, el trío Lucero-Gil-Solari se juntó para la definición final del Pibe. Fortaleza estaba en la lona, producto de los golpes de un rival que fue a imponer sus términos en el partido. Con el segundo tanto en el bolsillo, el cuadro popular cambió el chip para aguantar la ventaja y sopesar el esfuerzo físico. El local asumió otro rol y se hizo dueño del balón, atacando con muchas ganas y poca elaboración. De hecho, Quinteros incluyó a Zaldivia para defender con cinco atrás. Fortaleza quedaba mano a mano, exponiéndose a los contragolpes albos.

A 20′ del final, los de Vojvoda descontaron mediante Renato Kayzer, que entró por Silvio Romero. El lance se le complicaba, un poco, a Colo Colo. Lo bueno para los chilenos es que en cada intento brasileño apareció un seguro Brayan Cortés. El cuadro nacional acabó con 10, por la expulsión de Emiliano Amor. Lo único negativo de la expedición alba en Fortaleza.

El debut

Colo Colo no ganaba en su estreno por la fase de grupos de la Copa Libertadores desde 2015. En aquella oportunidad, superó por 2-0 al Atlético Mineiro, en el Monumental. Luego, no logró triunfar en sus tres debuts posteriores: empate con Independiente del Valle (1-1, en 2016) y derrotas con Atlético Nacional (0-1, en 2018) y Jorge Wilstermann (0-2, en 2020).

El calendario no le da tregua al Cacique. El domingo van a Santa Laura, para enfrentar a Unión Española por el torneo local, el cual lideran. Mientras, su segunda presentación por la Libertadores será el próximo miércoles, recibiendo a Alianza Lima. Los peruanos cayeron 1-0 con River en la noche del miércoles.

Ficha del partido

Fortaleza 1: Max Walef; A. Landázuri, M. Benevenuto, Titi (66′, B. Ceballos); Yago Pikachu, Zé Welison, Lucas Lima (83′, Romarinho), Hércules (46′, Felipe), J. Capixaba (67′, L. Crispim); Moisés y S. Romero (68′, R. Kayzer). DT: J. P. Vojvoda.

Colo Colo 2: B. Cortés; O. Opazo, M. Falcón, E. Amor, G. Suazo; C. Fuentes, E. Pavez; P. Solari (89′, C. Santos), L. Gil (67′, M. Zaldivia), G. Costa (76′, C. Villanueva); y J. M. Lucero (76′, M. Bolados). DT: G. Quinteros.

Goles: 0-1, 38′, Lucero, tiro cruzado tras pase de Costa; 0-2, 49′, Solari, define tras un contragolpe; 1-2, 70′, Renato Kayzer, define tras pase de Pikachu.

Árbitro: A. Cunha (URU). Amonestó a Titi, Lucas Lima, Moisés, Zé Welison (F); Cortés, Costa, Suazo, Amor (CC). En los 90′+1′, expulsa a Amor con doble amarilla.

Arena Castelao, Fortaleza. Asistieron 50.429 personas.