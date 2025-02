La habilitación de Williams Alarcón que Cavani falló abajo del arco en la eliminación de Boca Juniors de la Libertadores

Son de esas jugadas que no se olvidan en años. Seguramente, Edinson Cavani no podrá dormir esta noche, ni tampoco varios hinchas de Boca Juniors. El equipo Xeneize quedó eliminado de la Copa Libertadores en La Bombonera con Alianza Lima, producto de que el elenco peruano fue más preciso en los lanzamientos penales. Sin embargo, el histórico delantero charrúa tuvo en sus pies un balón que pudo cambiar no sólo el partido, sino que la temporada entera.

A los 90+7′, la pelota le cayó a Williams Alarcón por la derecha luego de un envío poco preciso lanzado desde la otra banda. El chileno, astuto, centró de primera hacia el área chica, en donde estaba el mencionado Cavani sin ninguna marca y con el meta Guillermo Viscarra totalmente rendido. Sin embargo, ocurrió uno de esos sucesos que son difíciles de explicar: el uruguayo le erró a la pelota luego de un bote previo.

Fernando Gago, de forma insólita, ya se alistaba para celebrar el gol, iba a levantar los brazos y... se quedaron en donde mismo. Después se agarró la cabeza, totalmente incrédulo de lo que acababa de ver.

Por su parte, el delantero uruguayo se quedó mirando el césped, lamentándose. Sus compañeros intentaron reanimarlo, para que se volviera a meter en el partido, porque restaban los penales. Sin embargo, en esa instancia, Alianza Lima fue más certero y firmó una histórica clasificación en Buenos Aires.

Con esto, el equipo Blanquiazul se medirá en la ronda 3 ante Deportes Iquique, por un cupo en la fase de grupos del máximo torneo de clubes del continente.