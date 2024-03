La historia de la Roja llama a la calma tras el debut de Ricardo Gareca: “No hubo un rival de categoría para sacar una conclusión”

El debut de Ricardo Gareca en la Selección generó expectativas. El triunfo 3-0 sobre Albania se perfila como una luz de esperanza en años muy turbulentos para el combinado nacional. Sobre todo considerando que marca una diferencia con su antecesor, Eduardo Berizzo, quien nunca pudo afirmarse en los encuentros amistosos que tuvo en la antesala de las Eliminatorias. Sin embargo, el camino continúa este martes, y con un rival que se perfila como mucho más complejo: Francia. Los subcampeones del mundo serán el segundo contrincante para la Roja en el proceso del Tigre, por lo que una parte de la historia de la selección chilena pide que los juicios se posterguen hasta después del choque en Marsella.

En diálogo con El Deportivo, el exdelantero Leonardo Véliz asegura que preveía un alza en las expectativas de ocurrir lo que sucedió el viernes, pero él dice que se debe hacer un llamado a la mesura. “Yo sabía que si Chile ganaba, iban a empezar las esperanzas en la selección chilena, la era Gareca y todo eso, pero Albania no es un rival de categoría para sacar una conclusión”, expone.

El Pollo, eso sí, se abre hacer un análisis del partido, donde ve muchas cosas positivas, pero vuelve a hacer hincapié en que se debe esperar hasta el martes para ver el verdadero nivel de la Roja. “Se presentó un Chile con muchas incrustaciones, más cuatro jugadores con recorrido en la Selección. Cumplieron un buen cometido frente a un rival que no fue de categoría, o sea, el 3-0 pudo haber sido más concluyente, pero eso es lo que saco. Quizás frente a Francia uno podrá sacar conclusiones mayores de lo que pesa esta etapa de conocimiento”, señala.

Alexis Sánchez jugó casi todo el compromiso en el triunfo de la Roja.

Por otro lado, Gonzalo Jara se entusiasma. El bicampeón de América aseguró que, independientemente del resultado, ya se ven variantes diferentes de la mano del exseleccionador de Perú. “Más allá de ganar o perder, el otro día se vio una disposición táctica distinta, con mucha libertad para Alexis y con Eduardo arriba”, dijo este sábado en el Estadio Nacional, luego de jugar el partido de las leyendas contra Ronaldinho.

El defensor agrega que ante los galos deben disfrutar de la experiencia. “Ojalá hagan un muy buen partido ante Francia, es una linda experiencia, porque tienen una selección con grandes jugadores, ni hablar de donde juegan cada uno de ellos, son muy potentes”, agregó. Además, tuvo palabras para el primer torneo oficial que dirigirá Gareca en algunos meses: la Copa América. “Creo que Chile debe tener una buena participación, estos dos amistosos son los únicos que hay antes, así que son importantes, me imagino que el entrenador quiere verlos a todos. Lo importante es que se tiene una identidad y se notó en el partido ante Albania”, puntualizó.

Aterrizando el momento

Cuando la Selección saltó al campo de juego, más de uno se llevó una sorpresa al ver a Claudio Bravo con la jineta de capitán. Sobre todo, porque Gareca había dejado entrever la posibilidad de que sea Sánchez quien la llevara durante este proceso. “El capitán lo desconozco, seguramente veremos quién está en la cancha. Si está Alexis, es muy factible que sea él, por su historia y trayectoria”, había dicho. Sin embargo, la decisión recayó en el plantel. De esta forma, 24 horas antes del partido ante Albania se efectuó una votación donde incluso el propio Alexis Sánchez le entregó su preferencia al portero, quien ha liderado al plantel por casi dos décadas.

Pese a todo, Leonardo Véliz le resta peso simbólico al brazalete. “Claudio Bravo es un verdadero líder, lo ha demostrado, en su vida y su dilatada carrera. Pero estos galardones que se dan, estas capitanías, no son In saecula saeculorum, sino que yo creo que son otros factores que ha conocido Gareca. Encuentro que está bien, no había nada que escarbar ahí”, explica.

Ricardo Gareca decidió confiar en cuatro elementos de la Generación Dorada en su debut.

Donde si se adentra el exariete es las decisiones del Tigre. Por ejemplo, que otra diferencia que marca con sus predecesores es la poca importancia que le otorga al momento deportivo de los jugadores a la hora de armar la convocatoria. “Ha roto el paradigma que tenían los entrenadores anteriores de que los jugadores deben tener minutos de participación en sus clubes. Ha roto con eso, con esa idea”, enfatiza.

“Bravo no ha jugado nada y fue titular; Vargas no juega nada, es titular e hizo un gol. Hay que mirar desde ese punto de vista lo que pretende Gareca, no sé si le va a dar resultado o no. Frente a un rival de poca categoría como Albania, yo no miraría más allá de que fue un partido bueno, si no estaría el país encendido, imagínate lo que puede haber pasado con España que perdió con Colombia o con Francia”, complementa.

La visión del mundialista en Alemania 1974 es más aterrizada que la de, por ejemplo, Iván Zamorano, quien en sus días de estadía en Santiago se ha encargado de exponer su optimismo. “Contra Albania quedó demostrado que sí podemos ser un equipo competitivo, sí podemos ser un equipo comprometido con una filosofía y sí podemos ser un equipo que pueda luchar por algo importante”, señaló Bam Bam este sábado.

El ex Real Madrid destacó lo hecho por Alexis Sánchez. “Pueden decir lo que quieran, si juega o no juega en el Inter, pero cuando se pone la camiseta de Chile es otro. Hoy está desarrollando otra idea de su juego que le puede ser muy útil a Gareca”, fue su palabra.

Sánchez que, además, el viernes aseguró que el buen debut de la Roja se debió a que ahora hubo jugadores que corrieron. Una declaración que no le cayó bien a Leonardo Véliz. “Fue una desafortunada frase de Alexis. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Eran tortugas antes y el partido frente a Albania eran gacelas? No, yo creo que no, yo creo que antes también se corrió. No era que corriera más, es más calidad. Hay que tener calidad para afrontar estos partidos. Siempre nos vamos al estado físico, al quien corre más, pero hoy día quien juega mejor no es quien corre más. Quien juega mejor es lo que vale”, sentencia.