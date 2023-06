La increíble historia de Ousman Touray, el gigante de Gambia que Benjamín Ruiz descubrió para la UC

Universidad Católica cuenta con un nuevo delantero. Se trata de Ousman Touray, de 20 años, quien firmó su contrato como profesional después de ser parte del equipo de proyección de los franjeados.

Claro que en el proceso de selección para probarse, el atacante nacido en Estados Unidos y que se crió en Gambia, recurrió a la tecnología para aumentar sus chances de visibilidad a través de la aplicación B-Talent Star.

“Un scout (Benjamín Ruiz) me trajo. Vio mis videos y me dijo que viniera a probar suerte. Las primeras semanas fueron difíciles, porque no hablo el idioma, pero me acostumbro día a día y todos me han tratado como familia”, indicó en el jugador de 1,94 metros de altura a los canales oficiales del club.

También recordó como fue su primer tanto, marcado en el clásico contra Colo Colo. “Era mi segundo partido, entré en el complemento. El técnico me pidió que ingresara y que jugara como sabía. Lo pude hacer, anoté en un partido difícil y fue muy emocionante”, recordó.

A su vez, se refirió a cómo ha sido el trato de sus compañeros, el cuerpo técnico y los demás trabajadores del club. “Todos han sido amigables, me han apoyado mucho. Sigo aprendiendo, pero todo va bien”.

“Me gusta que los técnicos se den el tiempo de decirle a los jugadores en qué tienen que trabajar, puedes compartir con ellos después de los entrenamientos. En mi caso, entreno con el preparador físico después de las prácticas y no tiene problema con eso. Me gusta cómo se preocupan de nosotros y cómo cuidamos nuestro cuerpo adecuadamente”, agregó.

Claro que en este proceso de adaptación también ha enfrentado algunas dificultades. El más evidente, el idioma. “No fue fácil al comienzo, sobre todo por la barrera del idioma, pero me estoy acostumbrando. Algunos de los jugadores acá son buenos hablando inglés, eso ayuda mucho. Mi compañero de pieza, Carlos (Arancibia) me enseña algunas palabras en español y yo le enseño inglés también. Su inglés es mucho mejor que antes”.

A pesar de esto, el balance general sigue siendo positivo. “Estoy agradecido. El técnico confió en mí y me puso en el once titular. Eso es una vitrina para mí y mostrarle al mundo lo que puedo hacer, que es lo que estoy tratando de hacer”.

En cuanto a sus metas apuntó que primero está “mantenerme en el once titular, desarrollarme más, porque tengo muchas cosas que mejorar. Con un poco de suerte, que me llamen para entrenar con el primer equipo y ver a dónde me lleva eso”.

¿Qué es B-Talent Star?

B-Talent Star es una aplicación en la que los jugadores de todo el mundo pueden probarse en distintos clubes de américa realizando una serie de ejercicios.

Sobre esto, el encargado de Nuevos Negocios de Cruzados explicó que “es parte de la transformación digital que está revolucionando la industria deportiva. A través de la aplicación le damos la posibilidad a jugadores de muchos otros lugares para que puedan postular. Con esto, los futbolistas viajan a pruebas presenciales solo cuando ya tienen un primer filtro y evaluación por parte de nuestra Área de Captación”.