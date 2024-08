La madre de Jordhy Thompson saca la voz tras enterarse de que su hijo volvió con la mujer a la que agredió

Jordhy Thompson vuelve a generar ruido por sus actitudes. Durante la última semana, se supo el ex Colo Colo volvió a establecer un vínculo de pareja con Camila Sepúlveda, a quien en 2023 violentó en reiteradas oportunidades lo que le valió ser formalizado por el delito y hasta estar en prisión preventiva. Salió de esa condición de esa condición después de pagar una millonaria fianza.

Luego de abandonar la cárcel, el futbolista partió solo a Rusia, a jugar en el Oremburg. A meses de su salida a Europa, se confirmó que hoy es acompañado por Sepúlveda. La noticia de la convivencia de la pareja fue confirmada por la institución a la que pertenece el jugador. “Thompson regresó y llegó su novia. Ella está aquí con él, tal vez se casen y los problemas desaparezcan. Ahora vive con él en Oremburgo”, reveló el director deportivo, Dmitry Andreev, al sitio RB Sports. “Todo allí era un poco diferente a cómo se presentó en los medios. Ella escribió un comunicado en su contra, pero es una mentalidad diferente, veremos cómo va”, complemento el alto ejecutivo del club.

Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda confirmaron que vuelven a estar juntos.

Ahora quien saca la voz es Norma Dávila, madre del antofagastino. En diálogo con LUN, la mujer asegura estar en contra de las determinaciones que ha tomado su hijo. “Me dijo que había vuelto con ella. Le dije que no lo hiciera, porque estaba mal. Está mal porque puede pasar lo mismo que pasó, incluso puede que pase algo peor”, estableció.

En esa línea, Dávila lamenta que Thompson no escuche las recomendaciones que ella le da. ”Después de que supe, quedé sin palabras. Tengo pena, tengo rabia, pero bueno, así son los hijos cuando crecen. No escuchan los consejos y se vuelven porfiados, remarcó.

La defensa de Thompson

Los antecedentes no complican a Jordhy Thompson. Así lo dejó en claro en sus redes sociales, en donde con una composición del cantante Jere Klein expresó que no ve problemas en este nuevo comienzo con su pareja y que, además, le tienen envidia: “Ya gente, denme banda. Tanta envidia que le tienen a la banda. Ya viajaremos el mundo, andaremos en Holanda”, fue la frase elegida por el ex Colo Colo.

El futbolista recientemente fue comprado por el Orenburg de la Primera División de Rusia por una cifra cercana a los US $1.2 millones de dólares. Pese a sus problemas, Ricardo Gareca aseguró que está en la órbita de la Selección.