La potente portada de Olé para referirse a los graves incidentes del Gimnasia-Boca: “Asesinos”

El fútbol en Argentina está de luto. Durante la noche del jueves el duelo entre Gimnasia y Boca Juniors debió suspenderse después de que se generara un caos fuera del estadio Juan Carmelo Zerrillo y que tras unos minutos terminó afectando al público ya presente en las tribunas.

Después que se cerrara el ingreso de personas al recinto, se registraron algunos conflictos que la policía intentó frenar con el uso de gases lacrimógenos y balas de goma. Este gas luego se dirigió hacia el interior del estadio, afectando a los jugadores y al público que terminó ingresando al césped buscando un aire más respirable.

Lamentablemente durante todo esto se produjo el fallecimiento de un hincha del equipo local. Según reportó la policía Carlos Regueiro murió debido a un paro cardíaco mientras era trasladado en una ambulancia hacia un centro asistencial.

Este hecho fue reflejado en la portada del diario Olé que publicó como titular “Asesinos” sobre la imagen de los hinchas que entraron al terreno de juego afectados por los gases y esperando que la situación se calmara para abandonar el estadio.

“Gimnasia-Boca se suspendió a los 9′: hubo represión policial al desbordarse de público el estadio, gases, balas de goma, heridos y un hincha muerto”, añadieron.

Uno de los temas que también trata el medio en la portada son las acusaciones entre Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia y Sergio Berni, ministro de Seguridad de Buenos Aires.

Este último confirmó en diálogo con Todo Noticias el fallecimiento de César Regueiro. “Al salir del estadio lamentablemente me confirmaron que hubo una persona fallecida por un ataque cardíaco. Es una muerte que se podría haber evitado”.

Luego apuntó a la organización del partido. “Lo que pasó fue lo de siempre cuando se venden entradas de más y después pasan estas cosas... Entonces somos nosotros quienes debemos tratar de controlar la situación. Por eso después abriremos una investigación para determinar que fue lo sucedido”.

“La Policía no tendría por qué hacerse cargo de esto si los clubes venden entradas de más... Con esto no quiero decir que la Policía no tiene responsabilidad en lo que pasó. No. Se va a investigar el accionar policial. La responsabilidad es del que organiza el espectáculo. Acá fueron atendidos cinco o seis policías heridos”, añadió en una publicación compartida por Telam.

La respuesta a esto llegó este viernes. El presidente del Lobo apuntó que “esperamos un poco más de los responsables de la seguridad para saber qué es lo que les pasó. Nunca vi tanta barbaridad. Fue como en las peores épocas donde su cruzaban barras contra barras. De locales contra visitantes. Pero acá era la Policía contra socios plateístas. Retrocedimos 20 años en el ecosistema del fútbol”, comentó con radio La Red.

Además, negó una sobreventa de entradas. “Tenemos una capacidad autorizada, después de la última revisión, para 29.953 espectadores. Y tenemos una cantidad de socios que pagan y que pueden ir a la cancha de 25.890. Históricamente, en un partido no de los llamados top, van entre 16.000 y 18.000 socios. Lo comprobamos por la lectora. AFA te permite vender entradas con un tope. Y se vendieron 3.254. De hecho, hubo devolución de tickets. Se lo comunicamos al veedor de AFA. No hubo entradas truchas ni se duplicaron carnets... Lo juro y lo aseguro. Tenemos el material para mostrarlo”.