La reacción de la prensa internacional al presente de Ricardo Gareca en la Roja

La situación de Ricardo Gareca en la Roja no deja indiferente a nadie en Sudamérica. La Selección fue humillada en Colombia y el DT dejó en el aire su continuidad. “No tengo la respuesta yo. Hoy no le puedo dar una respuesta concreta. Siempre me invaden cosas, a todos, de la misma forma que ustedes, yo también las siento, pero no estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente. Quiero pensar, enfriarme. Es un proceso difícil, complicado. Hoy no estoy para tomar una decisión. Necesito calmarme, enfriarme, estar con los dirigentes, con mi cuerpo técnico. Una decisión de abandonar el cargo no estoy en condiciones de manifestarla. Estoy acostumbrado a reflexionar cualquier decisión que tome”, señaló.

La prensa internacional se fija en la situación el entrenador. “La Selección de Chile, con Ricardo Gareca en el banco de suplentes, atraviesa una complicada situación futbolística: ocupa el último lugar en la clasificación de las Eliminatorias Sudamericanas y perdió los últimos cuatro partidos”, escribieron en el sitio web del canal de televisión argentino TyC Sports.

El entrenador de la Roja, Ricardo Gareca, durante el partido ante Colombia. Foto: Photosport

Por su lado, en el portal Infobae, hicieron un barrido del proceso del Tigre. “Aunque en inicio del proceso de Ricardo Gareca Chile logró dos victorias en amistosos ante Albania y Paraguay, en marzo y junio, respectivamente, el equipo acumuló derrotas consecutivas en las Eliminatorias Sudamericanas. De esta manera, La Roja cayó al último puesto de la tabla con apenas cinco puntos, uno menos que Perú y a siete unidades de Bolivia, que es el que ocupa en estos momentos el lugar al Repechaje”, proponen.

Claro que en el país donde más están atentos a la situación del estratega es en Perú, debido a su recordado y exitoso paso por Lima. “El equipo de Ricardo Gareca no levanta cabeza y ya suma su cuarta derrota consecutiva en las clasificatorias. Además, se mantiene en lo más bajo de la tabla de posiciones”, señalan en el medio La República.

En la agencia Andina Pe, titularon que: “Colombia aplasta a Chile en Barranquilla por 4 goles a 0 y la continuidad de Gareca peligra en La Roja”. Mientras que en Perú 21 redactan lo siguiente: “La Selección de Chile va de mal a peor y, hoy, reafirmó que es la última de Sudamérica tras recibir una contundente goleada por 0-4 de parte de la escuadra colombiana. A Ricardo Gareca ya no le queda cuerda”.