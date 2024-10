El contradictorio mensaje de Ricardo Gareca en sus redes sociales tras la caída de la Roja en Colombia

Ricardo Gareca no da con la tecla idónea en la Roja. Este martes, la Selección fue humillada en Colombia. El técnico, de hecho, dejó en duda su continuidad. “No tengo la respuesta yo. Hoy no le puedo dar una respuesta concreta. Siempre me invaden cosas, a todos, de la misma forma que ustedes, yo también las siento, pero no estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente. Quiero pensar, enfriarme. Es un proceso difícil, complicado. Hoy no estoy para tomar una decisión. Necesito calmarme, enfriarme, estar con los dirigentes, con mi cuerpo técnico. Una decisión de abandonar el cargo no estoy en condiciones de manifestarla. Estoy acostumbrado a reflexionar cualquier decisión que tome”, señaló en rueda de prensa.

Un mensaje que, sin embargo, es contradictorio con lo que establece horas después. Quizás más en frío, el Tigre utiliza sus redes sociales para mantenerse estoico. “Gracias! Seguimos fuertes”, escribió en un posteo que subió a Instagram. El texto va acompañado de una fotografía con el buzo de la selección chilena.

Desde la ANFP tampoco dan por sentada la continuidad del argentino en Juan Pinto Durán. “Nosotros siempre nos reunimos para hacer un análisis completo. De la logística, de todo. Eso se hace en frío. Ya conversaremos con Ricardo. Cualquier decisión que se tome tiene que ser en frío”, dijo Pablo Milad, presidente del ente de Quilín.

En su análisis, Gareca reconoció que sabe que es desaprobado por la fanaticada. “Hay un 80 por ciento o un 90 por ciento que quiere que me vaya. La cuestión futbolística es responsabilidad nuestra, del cuerpo técnico. Si hay algo hasta el momento, de lo que he visto, es que en todos los partidos anteriores... no se olviden que en el partido anterior nos fuimos aplaudidos. Dimos una respuesta que nos hizo pensar en que podríamos reaccionar. No fue así. A partir de ahí, necesito un tiempo para no contestarle en caliente”, apuntó.