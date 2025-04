En la última del partido: revisa el gol del arquero Yerko Urra que selló el empate entre Deportes Temuco y O’Higgins

La Copa Chile vivió un episodio para el recuerdo. Yerko Urra, arquero de Deportes Temuco, se convirtió en el héroe de la jornada al anotar un gol en la última jugada del partido ante O’Higgins.

El cuadro Pije caía por 1-0 frente al Capo de Provincia y fue con todo rumbo al área rival para lograr la igualdad. Al 94′, Mario Salas, DT de los sureños, dio la instrucción de que todos los jugadores debían ir en busca del tanto. Incluso, el mencionado Urra.

Allí, el guardameta logró el empate al capitalizar un cabezazo en forma de la tradicional ‘palomita’. Como era de esperar, todos sus compañeros estallaron en júbilo y corrieron para abrazarlo. “Creo que tuvimos hartas llegadas que no pudimos concretar y después otra vez me toca de salvavidas y me llegó el balón y pude anotar en una cancha complicada como la de O’Higgins”, confesó el golero.

Pese a lo sorprendente de la diana en el epílogo, no es la primera vez que Urra protagoniza una de estas acciones. En 2023, y también vistiendo la camiseta de Temuco, marcó dos goles que adornan su hoja de estadísticas.

En esa misma línea, su entrenador también concuerda en el hecho de que no fue una casualidad, sino que algo ensayado. “La presencia de Yerko en el área no es nueva, lo trabajamos. La pelota llega fortuita y él está ahí y nunca va con marca, por eso cuando le llega el balón, está solo”, aseguró Mario Salas.

En el plano colectivo, el conjunto de la Región de la Araucanía llegó a los cinco puntos en el Grupo F y quedó a la caza de O’Higgins, que posee seis unidades. Huachipato, en tanto, es el sólido líder de la zona con 11.