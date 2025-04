Gustavo Álvarez saca pecho por el triunfo de la U en Copa Chile y no se inmuta por el Superclásico: “Ahora solo pienso en Estudiantes”

El apretado calendario de Universidad de Chile, hizo que su técnico -Gustavo Álvarez- parara un equipo alternativo para enfrentar a Magallanes en la fase de grupo de la Copa Chile. Y la apuesta le resultó.

Los estudiantiles le ganaron por 3-1 a la Academia y el adiestrador quedó más que conforme con el desempeño de sus discípulos. “Hoy hubo varios objetivos cumplidos: ganar el partido, clasificar a la siguiente fase de la Copa Chile, recuperar a los lesionados, el debut de jugadores jóvenes y la suma de minutos de quienes jugaron hoy para compensar con los que venían jugando”, aseguró.

Consultado sobre si ya vislumbra el Superclásico ante Colo Colo, que se jugará el próximo domingo 13 de abril, Álvarez fue tajante: su mente sólo está en el duelo que sostendrá con Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores (martes, 20:30 horas).

“Ahora solo pienso en Estudiantes”, aseveró y por eso valoró que todos sus dirigidos estén a su disposición. “Era necesario que los jugadores sumaran minutos para dejar atrás las lesiones y tener ritmo competitivo, pues no es lo mismo entrenar que jugar en una competencia oficial”, señaló.

Luego agregó que “tengo la forma para enfrentar a los equipos, pero no para ganarlos. Si tuviera esta última, sería más valiosa que la de Coca Cola... Pero estoy contento con los jugadores, porque sé como se matan entrenando y siempre he dicho que un partido se gana con once, una racha se logra con 14 y un campeonato se consigue con los 30 hombres que están en el plantel”.

En el otro lado de la vereda, Braulio Leal -DT de los albicelestes- se sinceró y sentenció que “competimos bien hasta el minuto 70 y de ahí nos desordenamos y ellos tienen jugadores de gran categoría que no te perdonan... Estamos tristes, porque queríamos ganarlo”.

Acto seguido, concluyó que “nos desordenamos desde lo táctico. No sostuvimos eso en los últimos 25 minutos y ellos anotaron dos goles. Pero ahora debemos seguir enfocados en cada uno de los partido que nos tocan, por lo que el lunes comenzaremos a pensar en Cobreloa por el Torneo de Ascenso y luego en clasificar en esta Copa Chile”.