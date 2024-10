La reacción de Santiago Wanderers a los duros dardos de Marcelo Cañete

El despido de Jaime García como técnico de Santiago Wanderers sigue arrastrando consecuencias. Más aún después de que el futbolista Marcelo Cañete diera a conocer públicamente la razón por la que la dirigencia de los caturros tomó la decisión.

El futbolista asegura que el estratega fue cesado de sus funciones por no querer vetarlo del primer equipo.

Estas palabras causaron una clara molestia entre los dirigentes del Decano. Si bien acordaron que Cañete continuará entrenando de forma normal, sin apartarlo del plantel, no permitirán que el volante sea parte del duelo clave que tienen este fin de semana contra Universidad de Concepción, así como en el caso de que Wanderers consiga asegurar un cupo en la liguilla por el segundo ascenso a la Primera División.

Los porteños llegan a la última fecha de la Primera B en el octavo lugar, puesto que entrega el último cupo, con 38 unidades y se enfrentan contra el Campanil, décimo solo con un punto menos, por lo que el duelo se vivirá como una verdadera final.

Las declaraciones de Cañete

¿Qué dijo Marcelo Cañete para que Wanderers tomara esta decisión? “A Jaime le costó el puesto lamentablemente por no acatar órdenes de la dirigencia, por no querer sacarme a mí y a mis compañeros”, afirma el futbolista en una entrevista con En Cancha.

Luego agrega que “uno se va enterando de cosas que no las quiere creer. Que se te acerquen y que te diga el entrenador (García): ‘Me están pidiendo que te saquen’. Entonces eso es complicado, que te digan eso duele”.

Pero, ¿por qué la dirigencia liderada por Reinaldo Sánchez no quería a Cañete en la oncena porteña? El otrora valor de la U responde: “No estoy jugando por lo contractual. Si juego un partido más se renueva automáticamente para el 2025. Sé que no me dejan jugar por esa razón, no me dejan competir. He jugado todo el torneo y cuando se me estaba por cumplir la renovación, da la casualidad que no pude jugar más”.

El nacido en Buenos Aires desliza que no había para que tomar decisiones drásticas, si todo se podía conversar. “Era simple, eran tan simple como acercarse y que me digan ‘no queremos contar contigo el año que viene, pero tenemos una cláusula que se puede llegar a cumplir, pero queremos que sigas compitiendo’, y se llegaba a un acuerdo, se rompía esa cláusula. Pero se quieren llevar a todos por delante, actúan de esta manera, de una forma muy cobarde”, reflexiona.

Cañete también fustiga a Héctor Robles por aceptar el puesto de García. “Me cuesta entenderlo. La necesidad es muy grande, ahí está el problema, es trabajo y él lo toma como un trabajo. Por ahí, por querer trabajar acepta ciertas cosas que no están buenas. No lo comparto, no me manejaría de esa forma, cada uno tiene sus valores”, sentencia.

Por último, el mediocampista responsabiliza a la directiva de la regular campaña que está realizando Wanderers (octavo con 38 unidades). “Había que traer refuerzos, no puedes dejar al equipo cojo, hay que invertir. No invertiste para traer jugadores de categoría. Cuando hablas, tienes que hacer valer lo que dijiste, no es abrir la boca y esconderte. Si dices que tu club es grande, debes comportarte como club grande. La peleamos solos, siempre fuimos los mismos, se vio reflejado”, enfatiza.