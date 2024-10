El mensaje de Santiago Wanderers al momento de oficializar el despido de Jaime García

No va más. La irregular campaña de Santiago Wanderers en la primera B, que hoy lo tiene fuera de la liguilla por el ascenso, le pasó la cuenta al entrenador Jaime García.

Y tal como lo adelantó El Deportivo, el equipo caturro decidió ponerle fin a su contrato. “Informamos a todos nuestros socios, hinchas y medios de prensa que esta mañana (viernes) el profesor Jaime García y su Cuerpo Técnico finalizaron su relación contractual con Santiago Wanderers de Valparaíso”, anunció la directiva de la institución porteña.

Luego, en el comunicado que colgaron en sus redes, se añadió que “durante las tres últimas fechas de la fase regular del Campeonato Ascenso 2024 el primer equipo será dirigido por una dupla técnica de nuestro fútbol joven, la cual estaremos informando próximamente”.

Su reemplazo será encabezado por el histórico jugador de Wanderers, Héctor Robles, el cual se desempeña -precisamente- en el fútbol formativo del histórico club del puerto principal.

Foto: Andres Piña/Photosport.

Las razones del despido

El Decano no logró mejorar su rendimiento de la mano de García. El otrora estratega de Ñublense llegó a reemplazar al uruguayo Francisco Palladino con el objetivo de pelear el ascenso a la categoría de honor, más los resultados nunca lo acompañaron.

De hecho, en las últimas cinco fechas obtuvo un triunfo, tres empates y una derrota. Pero lo que sentenció a García fue el duro empate ante Santiago Morning. La oncena verde llegaba al duelo con los bohemios con la posibilidad de meterse en la Liguilla de Promoción, pero para ello debían ganar su duelo pendiente.

No obstante, sólo empataron a última hora y desperdiciaron la chance al quedar novenos con 34 unidades. Por lo que ahora ya no dependen de sí mismos y en las últimas tres fechas deberán ganar todos los partidos y esperar que Deportes Limache (sexto con 37), Santiago Morning (séptimo con 36) o Deportes Santa Cruz (octavos con 36) enreden puntos.

A ello, se le agrega una mala relación con el presidente del club, Reinaldo Sánchez, el cual hace unas semanas ya había disparado contra el técnico. “Nunca fui de la idea de cambiar al técnico, pero lo hicieron y los resultados son iguales”, expresó en dicha oportunidad.

Palabras que generaron una contundente respuesta del DT, el cual señaló que “ya estoy acostumbrado a que hablen de mí y estoy preparado. El técnico tiene que estar preparado para esto y no voy a responder con ofensas. Si no están preparados para mi dirección técnica, me lo tienen que decir, como adultos”.