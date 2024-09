La tajante respuesta de Jaime García a Reinaldo Sánchez tras cuestionar su arribo a Santiago Wanderers

Santiago Wanderers no vive su mejor presente en la Primera B. Tras la igualdad 0-0 ante San Luis de Quillota, el conjunto verde y blanco apenas suma 30 unidades en 25 partidos disputados, registro que lo posiciona en el lugar 12°, alejado de las casillas que optan a la liguilla por el ascenso.

Por esta razón, el complicado andar del elenco de Valparaíso genera cuestionamientos en la interna de uno de los clubes más tradicionales del fútbol chileno. Reinaldo Sánchez, presidente de la institución, criticó el trabajo de Jaime García, entrenador a cargo del equipo desde el mes de mayo. “Nunca fui de la idea de cambiar al técnico, pero lo hicieron y los resultados son iguales”, contó el timonel durante la semana, recordando al antiguo director técnico, el uruguayo Francisco Palladino.

Ante la valoración de Sánchez, el ex adiestrador de Ñublense no se quedó callado y le respondió. “Él es el dueño de la institución, él puede decir y expresar lo que quiera, mientras si es con respeto, bien. Si él ventila cosas que son en la interna, yo no estoy acostumbrado a ventilar mis cosas que yo he pasado en otros equipos. Siempre he trabajado con un profesionalismo, que ha sido super claro, he tenido un liderazco super claro y si él habla que yo no era el técnico indicado, no tengo nada que decir”, dijo en buenos términos.

En esa misma línea, el entrenador defendió su trabajo realizado en el equipo durante estos casi cuatro meses al mando de la banca. “Soy respetuoso del presidente, tendrán que preguntarle a él, he tratado de hacer las cosas bien, he generado un ambiente muy bueno en el club, con respeto, con los jugadores, con el ambiente del club. Que hablen de mi, ya estoy acostumbrado y ya estoy preparado. El técnico tiene que estar preparado para esto y no voy a responder con ofensas. Si no están preparados para mi dirección técnica, me lo tienen que decir, como adultos”, lanzó.

Si bien García se atribuyó méritos en relación a la unidad del grupo, sabe que debe mejorar los resultados si es que quiere mantener su cargo vigente. Bajo su conducción, los caturros se han caracterizado por ser irregulares con un registro de seis victorias, seis empates y seis derrotas, es decir, un pobre rendimiento del 44%.

Con la presión de la dirigencia sobre su espalda, el DT tendrá cinco compromisos claves para meter a sus dirigidos en la pelea por ascender a la división de honor: vs. Santiago Morning (local); San Marcos de Arica (local), Curicó Unido (visita), Deportes Antofagasta (visita) y Universidad de Concepción (local).