No se convence: Ricardo Gareca vuelve a retocar el mediocampo de la Roja de cara al crucial duelo frente a Bolivia

La Roja disputará un encuentro crucial ante Bolivia en el Estadio Nacional, a las 18 horas del próximo martes. El duelo se anticipa como un partido bisagra, clave para volver a adentrarse en la pelea por alcanzar algún boleto para el Mundial de 2026.

La derrota por 3-0 en Argentina selló el peor arranque de Chile en la historia de las Eliminatorias. Por ende, cualquier cosa que no sea ganar y sumar de a tres, prácticamente hipotecará las opciones de la Selección.

La Roja está enfocada en la Verde. Los trabajos, comandados por Ricardo Gareca, toman forma para entregar una alineación. Este sábado, el Tigre probó una oncena inédita para enfrentar el encuentro. Ahí, se contó con el regreso de Gabriel Suazo, que se perdió el encuentro ante la Albiceleste por suspensión. Además, incluyó a dos jugadores de Colo Colo: Carlos Palacios y Vicente Pizarro.

El domingo, eso sí, la pizarra del Flaco se volvió a mover. Sin embargo, los futbolistas del Cacique continúan en el esquema.

La posible alineación ante Bolivia

Gareca ensayó con Mauricio Isla y Erick Pulgar como titulares. El lateral evidenció problemas físicos ante Argentina, encuentro en el que fue el capitán. El Huaso entrenó diferenciado junto al volante del Flamengo, quien llegó arrastrando molestias que le impidieron viajar a tierras transandinas.

Ambos estaba en duda, no obstante, evolucionaron bien. En el análisis, pasaron de ser sobre una posible alternativa a instalarse en una probable oncena estelar contra los altiplánicos.

A ellos se suman las inclusiones sorpresa de Palacios y Pizarro. El primero sumó bonos luego de su correcto ingreso contra Argentina. “Me dijo que me quería ver como en Colo Colo, que había visto un cambio importante en mi juego y en mi actitud. No me pidió nada, solo que fuera el mismo que soy en Colo Colo, que estuviera tranquilo, que haga las cosas como las vengo haciendo y que se me iba a dar”, señaló en la previa al encuentro sobre los diálogos personalizados que había tenido con el Tigre. En tanto, todo indica que el volante será el reemplazante de Marcelino Núñez, que quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

En ese sentido, teniendo en cuenta la inclusión de Pulgar e Isla, hay dos que quedaron en desmedro. Tanto Felipe Loyola como Rodrigo Echeverría quedaron fuera de la oncena estelar que desplegó Gareca en la práctica de este domingo. En total, en comparación con el duelo contra la Albiceleste, serían cuatro los cambios en el esquema, donde destaca un mediocampo totalmente nuevo.

De esta manera, y a falta de un solo entrenamiento, la posible formación de la Roja ante Bolivia sería con Gabriel Arias; Mauricio Isla, Matías Catalán, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Vicente Pizarro, Carlos Palacios; Darío Osorio, Eduardo Vargas y Víctor Dávila.