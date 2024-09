“Siguen convocando a veteranos como Eduardo Vargas”: en Bolivia se ilusionan con darle el golpe final a la Roja de Gareca

La Selección Chilena se encuentra entre la espada y la pared. Luego de caer por 3-0 ante Argentina, el choque frente al combinado de Bolivia aparece como el partido más importante de la breve era de Ricardo Gareca al mando del Equipo de Todos.

Y es que no es para menos. Con apenas cinco unidades en siete compromisos, la Roja marcha en la penúltima posición de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas y ve cómo el viaje a Norteamérica va quedando cada vez más lejos en el horizonte.

Del otro lado, vienen el alza. La Selección de Bolivia venció con un 4-0 a su par de Venezuela y cosechó seis unidades, superando por una a Chile. Por esta razón, en los medios altiplánicos se transmite confianza y seguridad para el partido que se disputará en el Estadio Nacional este martes 10 de septiembre.

El medio La Razón ahonda en el juego colectivo de Chile. “Chile no logra levantar cabeza. Argentina le propinó una goleada que lo hundió en la tabla de posiciones de las clasificatorias sudamericanas y su sueño de ir al Mundial-2026 se estrelló, una vez más, con la implacable realidad”, señalaron.

El análisis del mismo medio continúa. “Pero Argentina no es el problema. Las cifras de las clasificatorias no permiten abrigar esperanzas para los chilenos. La ‘Roja’, con cinco puntos, ocupa el penúltimo lugar de un total de 10 selecciones (...) De los siete partidos que ha disputado sólo ha ganado uno, precisamente ante los peruanos y de local; empató dos, y perdió cuatro”, agregan.

De paso, ironizan con el recambio del Equipo de Todos. “El técnico argentino debe lidiar con el recambio generacional tras la salida progresiva de los referentes de la llamada ‘Generación dorada’, que consiguió ganar la Copa América de Chile en 2015 y la de Estados Unidos al año siguiente. Mientras Gareca no ha convocado a Arturo Vidal y a Gary Medel, el arquero Claudio Bravo anunció su retiro y Alexis Sánchez no fue llamado por una lesión. Pero las transición no se consolida, sigue convocando a veteranos como el delantero Eduardo Vargas”, cerraron.

El sitio El Deber, en tanto, apunta a la veteranía de uno de sus referentes para arrebatar los puntos en Santiago. Carlos Lampe, arquero de 37 años que disputó sus mejores años en nuestro fútbol, es la gran carta del director técnico Óscar Villegas. “Luego que Marcelo Martins Moreno se retirara de la Verde en noviembre del año pasado tras jugar contra Uruguay, Lampe quedó como la cara visible de Bolivia ante el mundo. Haberse destacado en Huachipato de Chile, Atlético Tucumán, de Argentina o de haberse calzado la polera de Boca Juniors en 2018, lo hacen un arquero distinto, de respeto”, parte diciendo la publicación.

En ese sentido, el golero de la Verde tiene una vasta experiencia cosechando puntos por las eliminatorias en suelo nacional. “El Nacional de Santiago y el mismo Chile en eliminatorias, le trae un buen recuerdo ya que en las últimas dos eliminatorias para Rusia 2018 y Catar 2022 fue y empató (0-0 y 1-1) con él como figura. Esa historia quiere repetirla ahora -lo de su buena actuación- pero esta vez, ganando para romper una mala racha de 31 años sin festejar afuera de casa”, aseguran.

La confianza de la prensa deportiva de dicho país en su guardameta es absoluta. Como reemplazo del arquero Viscarra, Lampe tiene a todo el gremio boliviano apoyándolo para salir victorioso del coloso de Ñuñoa. “Lo que está claro es que Bolivia cuenta con un hombre de temple en el arco, acostumbrado a actuaciones memorables de local y de visitante. Tiene el respaldo del grupo y del cuerpo técnico y espera responder a las expectativas en un partido que se anticipa difícil por el nivel y por las urgencias del rival. Bolivia se aferra a las manos del ‘gigante’ Lampe”, agregan.