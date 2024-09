Un equipo renovado que amenaza a la Roja: las claves de la nueva selección de Bolivia, el próximo escollo de Gareca

La Roja no tiene margen de error. Este martes, a las 18 horas, recibe a Bolivia en el Estadio Nacional. Es el retorno de la Selección al principal recinto deportivo del país en un duelo por los puntos luego de cuatro años. Lo hará enfrentando a un elenco que viene envalentonado luego de golear a Venezuela, en El Alto.

La escuadra dirigida ahora por Óscar Villegas llega con un punto más que Chile en la tabla de posiciones de las Eliminatorias y buscará dar el gran golpe en Santiago. Algo que les posibilitaría meterse de lleno en la lucha por el séptimo puesto. Para recuperar su poderío de local, el entrenador decidió llevar sus duelos en casa a los 4.150 metros de altitud que tiene El Alto, una localidad ubicada arriba de La Paz. De visita, la idea que tienen en el país altiplánico, es sumar ante los elencos que pelean abajo. Hoy la escuadra de Gareca entra en esa categoría.

Pese a que llegan con el envión del 4-0 que le propinaron a la Vinotinto, en Bolivia están preocupados por las dos bajas que sumaron para el cotejo que se jugará en Ñuñoa. No viajarán Ramiro Vaca, volante del Bolívar, ni Héctor Cuella, lateral del Always Ready. Ambos fueron titulares ante los llaneros. De hecho, el mediocampista abrió la cuenta, con uno de los mejores goles de la competencia sudamericana. Los dos fueron suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

Bolivia goleó a Venezuela en El Alto. Foto: @Conmebol - X

El renovado equipo boliviano tiene al histórico Óscar Villegas como DT. El estratega se hizo cargo luego de la Copa América. El mal rendimiento en el certamen continental significó el despido del brasileño Antônio Carlos Zago, quien había asumido luego de la salida de Gustavo Costas. En las presentes Eliminatorias, en Bolivia ya llevan tres entrenadores.

Entre los futbolistas que asoman como una amenaza para la Roja, destacan el volante Henry Vaca, del Bolívar, el zaguero Luis Haquín, que milita en el Ponte Preta de Brasil y tuvo un breve paso por Deportes Melipilla. Además, el técnico llevó de vuelta a las nóminas a Carlos Lampe. El guardameta estaba alejado de su seleccionado, pero retornó y fue titular ante Venezuela. Cuatro jugadores del listado del DT recibieron su primer llamado y el promedio de edad es de 24 años.

Las quejas llaneras

En Venezuela generó profunda molestia la decisión de que el duelo ante Bolivia se jugará en El Alto, con la Conmebol avalando el recinto. “El resultado pasa un poco por ahí, no se puede jugar a esa altitud. Afecta mucho, yo tuve la oportunidad de jugar en La Paz que está a 3.600 m y se sufre mucho. Jugué y estuve en cuerpos técnicos, también me tocó jugar en Sucre. No se debería de jugar. Uno nota la diferencia”, dijo Alí Cañas a El Deportivo.

El entrenador venezolano cree que por asuntos de salud no se debería autorizar subir más allá de La Paz. “En cualquier momento le puede suceder algo malo a un jugador y lo estaremos lamentando”, enfatiza.

Aun así, el exfutbolista evitó los calificativos. “No es una vergüenza, pero perjudica mucho, no se ve un fútbol fluido, no se pueden establecer estrategias claras de juego, no se hacen partidos intensos, porque tú no te puedes arriesgar a corretear durante 90 minutos ya que el físico no te da”, señaló.