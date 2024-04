La satisfacción de Almirón pese a la derrota: “Colo Colo jugó como equipo grande”

A pesar de la derrota 2-1 ante Fluminense, el DT Jorge Almirón se mostró muy tranquilo con el rendimiento de su equipo. “Colo Colo es un equipo grande y creo que hoy jugó el equipo con jerarquía, como un equipo grande de venir a enfrentar y jugar mano a mano. Ya sabemos que Fluminense tiene muy buena posesión de su salida y quedaba muchas veces mano a mano y seguíamos presionando, hacíamos que se equivocaran por la presión que hubo de inicio partido. Eso te genera un desgaste enorme físico y de concentración”, expresó.

Asimismo, se refirió a las falencias que tuvieron sus dirigidos. “Faltó un poquito en el primer tiempo, cuando la recuperamos, tenerla un poco más para descansar con la pelota. Nos costó un poquito cuando la perdíamos seguido, pero después creo que acomodamos eso y el equipo hizo un gran segundo tiempo”, analizó.

“En general todo el partido fue bueno, pero el segundo tiempo cuando mejor estábamos nos meten en segundo gol, estamos bien parados. Ellos ya pusieron dos delanteros y Cano que es un gran delantero, la única que tuvo en el segundo tiempo nos hace el gol, así que nos fuimos a buscar y merecíamos el empate. Hicimos un gol a mi manera haber válido y en la última jugada también tuvimos para empatarlo con un hombre menos”, prosiguió.

“Es importante siempre el resultado, pero de esta manera creo que es el camino y vamos a seguir mejorando cosas porque el equipo tiene margen todavía para mejorar”, manifestó.

La dosificación

El técnico volvió a defender la rotación que realizó en el Torneo Nacional. “Ahora tenemos varios días, jugamos el lunes de vuelta, así que el equipo se puede recuperar físicamente. Tenemos un día más para recuperarnos después del miércoles hacer un partido muy intenso y jugar el sábado a las 3.00 p.m. Era bastante riesgoso y después venir acá y vieron el partido que se jugó con mucha intensidad ese otro juego, así que era un riesgo de lesión”, sostuvo.

Y agregó: “Quise aplazar el partido contra el Ñublense en el torneo local, no se pudo. Tomé esa decisión apoyando a los jugadores que vienen entrenando todos los días y que han mejorado muchas cosas. Nos tocó perder y este partido sentía que el equipo iba a ser un buen partido. Este partido me lo imaginaba, sabía de la intensidad del rival con la pelota, con la calidad de jugadores que tiene. Preveía que esto se podía dar y creo que tomé la mejor decisión. Más allá del resultado, tenemos tiempo para recuperarnos, ver a los jugadores también que no viene jugando me sirve y bueno, evaluar un montón de cosas para el futuro”.