La sincera confesión de Nicolás Castillo: “Hay días en que el cuerpo te habla y uno no puede dar un poco más”

Nicolás Castillo poco a poco está retomando el nivel que lo llevó a convertirse en ídolo de Universidad Católica. El delantero anotó el gol del triunfo frente a Iquique y con el correr de los partidos ha mostrado cosas interesantes. En la antesala del clásico ante Colo Colo, el artillero habló con los medios.

En la rueda de prensa contó cómo se prepara y cómo ha podido sortear las dificultades físicas. “Entreno unos días a la par de mis compañeros, pero no dejo de entrenar, son otros ejercicios. Por ahí no estoy en la cancha con ellos, pero sí estoy en el gimnasio haciendo cosas que me ayudan”, relató.

En esa línea, el exjugador del América de México reveló que el cuerpo técnico ha ido preparando un plan para llevarlo de la mejor forma. “En lo emocional, estoy bien. Voy entrando y sumando minutos de a poco; me estoy sintiendo bien, que es muy importante. El plan que tenemos con el cuerpo técnico me ha ayudado harto para estar al cien por ciento cuando me toque y disponible en cualquier momento”, destacó.

Siguiendo esa lógica, Castillo confesó que no ha sido sencillo este proceso. “En lo futbolístico, me voy sintiendo mejor. Obviamente hay días en que el cuerpo te habla y en que uno no puede dar un poco más, o días en donde uno no se siente bien para entrenar. Eso lo hemos ido trabajando con el cuerpo técnico. El balance es positivo: estoy aquí, en mi casa, donde quiero estar”, señaló.

Con Colo Colo en la mira

Este sábado, la UC buscará su tercera victoria consecutiva y nada menos que ante uno de sus archirrivales, Colo Colo. El exseleccionado chileno se muestra contento por el nivel que ha exhibido el equipo en los últimos compromisos. “Estamos en un momento muy bueno, esperamos que dure mucho tiempo porque pasamos momentos malos en donde el equipo lo sintió y la gente también. Tenemos que aprovechar el momento”, destacó.

Además, reconoció que jugar este encuentro significa un incentivo importante para él. “Hace tiempo que no tenía la oportunidad de jugar un partido así. Estoy muy motivado con lo que podemos hacer, con cómo se puede dar el partido. Nos quedan días para preparar. Estoy contento de estar aquí para jugar el clásico con Colo Colo”, sentenció.