La UC es el primer equipo chileno en recibir las vacunas contra el Covid-19 de la Conmebol

Universidad Católica se transformó en el primer equipo en recibir las vacunas contra el Covid-19 entregadas por la Conmebol. El plantel cruzado recibió la primera dosis en la clínica Meds, hasta donde llegaron jugadores como Fernando Zampedri, Germán Lanaro y Alfonso Parot.

“Hoy, los jugadores del plantel profesional de Universidad Católica se colocaron su primera dosis de vacunas. Agradecemos a la Conmebol y a la ANFP por las gestiones, por la posibilidad de que esto haya sucedido”, dijo José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados.

“También consideramos y evaluamos que es voluntaria, por lo tanto, esta fue una propuesta que se le hizo al plantel. Los jugadores se vacunaron y, por ende, incentivamos a toda la gente que lo pueda hacer, que lo realice, teniendo en cuenta que nosotros estamos permanentemente viajando al extranjero y sabemos que es necesario para poder salir de esta pandemia, que nos viene complicando hace tiempo”, cerró el exarquero.

Al respecto, el jugador Felipe Gutiérrez valoró la oportunidad, pero llamó a no descuidarse. “Obviamente, esto te da, en cierto modo, tranquilidad, pero no debemos relajarnos. Debemos dar el ejemplo, cuando estás con tu familia, en la casa, debemos seguir cuidándonos. Y si la ANFP quiere volver a jugar con público, esto suma. Creemos que es importante el regreso de la gente a los estadios. Esto puede marcar un antes y un después. No depende de nosotros. Lo importante se seguir cuidándonos”, aseguró.

El delantero Fernando Zampedri también se inoculó con la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Foto: ANFP.

Mientras que Ignacio Saavedra señaló que el proceso fue muy expedito. “Me sentí muy bien, fue muy rápido. No sentín ningún dolor. Estamos muy contentos. Se han portado maravilloso. Es muy importante poder vacunarnos. Hemos tenido muchos viajes y la vacuna te baja el riesgo de poder enfermarte de gravedad, pero hay que seguir cuidándose. Llamo a todos a que se vacunen. Todos queremos volver a la normalidad y a volver a ver los estadios con gente, va a ser muy lindo”, manifestó el Nacho, tras inocularse con la primera dosis.

Los cruzados, que enfrentan este domingo a Unión Española, en el estadio Santa Laura, por el Torneo Nacional, sufrirán la ausencia de su capitán, José Pedro Fuenzalida, quien dio positivo por Covid-19 a su llegada a Montevideo, donde el pasado martes el tricampeón cayó por 1-0 ante Nacional de Uruguay, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Afortunadamente para el técnico Gustavo Poyet, el plantel de la UC dio negativo en los exámenes PCR realizados tras regresar a Santiago.