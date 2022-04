La UC identifica a 12 personas tras los incidentes en San Carlos de Apoquindo: se les aplicará derecho de admisión

La UC anunció que pudo identificar a 12 personas tras los incidentes protagonizados en la tribuna preferencial de San Carlos de Apoquindo durante los minutos finales del partido que disputaron ante Colo Colo. Una noticia que entregaron en un comunicado en el que también anunciaron los castigos que recibirán las personas envueltas en los actos de violencia.

“Como institución expresamos nuestra más enérgica condena y nuestro más profundo rechazo a los hechos de violencia que generaron barristas del Club y un grupo de hinchas del equipo visitante que llegaron hasta el estadio y accedieron a la tribuna Sergio Livingstone. Rechazamos el actuar violento de todos quienes incurrieron en estas conductas. No toleraremos este tipo de actuar, persiguiendo con mucha fuerza a los responsables de estos actos. Así también asumimos nuestra responsabilidad institucional ante las fallas que presentó nuestro protocolo de seguridad”, comienza diciendo el comunicado.

Un texto que incluye un apartado en donde se da a conocer que Católica incluso planea presentar querellas ante los responsables de los actos de violencia. “El lunes 25 de abril nuestra institución entregó a Carabineros imágenes recopiladas a través de nuestras cámaras de seguridad. Al día de hoy, se ha logrado identificar a 12 personas responsables de distintos delitos o faltas y a todos ellos se ha procedido a aplicar el derecho de admisión, informándose de esto a la ANFP y a las autoridades pertinentes. Adicional a lo anterior, con nuestro equipo legal, estamos evaluando presentar querellas criminales en alguno de estos casos”, exponen.

Cabe recordar que la UC arriesga graves castigos por los incidentes realizados por su hinchada durante el partido ante Colo Colo. El árbitro del encuentro, José Cabero, acusó en su informe bombas de humo, de ruido, bengalas, lanzamiento de un piso de plástico, peleas en marquesina y hasta que recibió escupos y proyectiles sin recibir la custodia de los guardias del club.

Tagle aborda el presente cruzado

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, asistió a un programa de radio para abordar las críticas recibidas tras el comunicado que lanzó el club precordillerano posterior al partido ante Colo Colo. Una instancia en la que también aprovechó de profundizar sobre la denuncia de robo que informó el cuadro albo y sobre la búsqueda del nuevo DT para los tetracampeones del fútbol nacional.

“Probablemente esa denuncia del robo fue la que motivó nuestro apuro en emitir un comunicado el día domingo, porque era una denuncia que nos parece gravísima. A nosotros en casi 35 años que tiene San Carlos de Apoquindo jamás existió una denuncia de robo en los camarines”, comenzó relatando Tagle en su conversación con Radio Cooperativa.

Una situación en la que profundizó. “Hasta ahora nosotros no teníamos información específica ni de parte Colo Colo ni de parte de alguna autoridad respecto de ese robo... Yo mantengo la mejor relación con Edmundo Valladares, tenemos una relación muy franca, y por eso que me llamó mucho la atención que esto lo denunciara públicamente por la prensa y no comunicándose con nosotros para denunciar esta situación”, lanzó el presidente de Cruzados.

Finalmente sobre el tema del nuevo DT de Universidad Católica, Tagle entregó plazos y contó detalles de la actualidad de la franja en ese tema. “Es un deseo perentorio definirlo esta semana. Dependerá de la buena voluntad de las partes. Estamos barajando más de una alternativa, pero hay una que ya está en discusiones. Lo ideal es que viernes o sábado esté acá, no es seguro, porque estamos en una negociación, pero ese es nuestro deseo”, concluyó.