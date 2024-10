Las crueles burlas que recibe la Roja después de caer contra Brasil en las Eliminatorias

Chile se había propuesto ir con todo por la victoria contra Brasil en una nueva fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. El camino pareció cimentarse desde temprano con el gol de Eduardo Vargas en el segundo minuto del partido. Sin embargo, el Scratch se las arregló para dar vuelta el marcador y propinarle a la Roja una nueva derrota que complica aún más el panorama nacional.

Es más, con la caída, la escuadra nacional podría quedar última si es que este viernes Perú se impone a Uruguay en el cierre de la primera rueda del proceso.

A raíz de esto, las redes sociales se llenaron de burlas por la nueva derrota de la escuadra al mando de Ricardo Gareca.

Las explicaciones de Gareca

Tras el partido, el adiestrador nacional tomó la palabra para analizar esta nueva caída. “Siempre todas las derrotas duelen. Hay un análisis mucho más profundo de parte nuestra y también una realidad: las fechas pasan y nos obligan a esforzarnos más para sumar de a tres. Es el primer objetivo, la clasificación. Se comprime más todo. Me gustó mucho la actitud del equipo. Era algo necesario Quedamos conformes con todos. Por cómo se brindaron. Por la multitud que vino, que empujó en todo momento. El equipo dentro del campo de juego, si bien no pudimos dar una alegría, tuvo una actitud importante, aunque no alcanza”, señaló.

“Mi mirada tiene que ver con que creo que tenemos que seguir trazando este camino. Chile lo necesita. Necesita de este camino y de resultados, por supuesto. Eso lo acepto. Por supuesto”, agregó más adelante.

“El dolor cuando son estas fechas es ahora. Durará lo que tenga que durar, pero rápidamente hay que cambiar el estado de ánimo para preparar el partido ante Colombia. Lo primero que les dije es que estén tranquilos, que dejaron todo. Estamos en condiciones de mejorar más aún. Más allá del dolor, tenemos que reaccionar rápido. Hay algunos muchachos con algún dolor y otros que recuperamos”, comentó adelantando el próximo duelo de este martes.

Incluso comparó las sensaciones de esta jornada con las que experimentó en la caída ante Bolivia. “A veces es difícil decir ‘me gustó’ en una derrota. Me lo escucharon con Bolivia, pero es otra cosa. Tuvimos muchas situaciones que no pudimos concretar, pero a uno le deja mejores sensaciones este que el anterior. En ambos es malo, porque necesitamos sumar, pero también es necesario que ellos vivan este tipo de situaciones. Nos va a permitir crecer como equipo”, explicó

Además, sostuvo que “yo sigo pensando en este (Mundial). Reconozco que los tiempos se acortan, pero todavía tengo fe. De parte nuestra, me encantaría continuar un proceso, pero no está a mi alcance. Creo que lo necesita. Más allá de eso, tengo expectativas. Creo en los muchachos. Tengo esperanza en el jugador chileno. Podemos tener actuaciones mejores que esta, ir creciendo como equipo. Todavía hay mucho rodaje. Después, Chile necesita un proceso. Si nosotros somos los indicados o no, a nosotros nos toca esto. Nos toca vivir este momento. Creemos que es necesario que vayan viendo otras alternativas, que puede ser importante”.

“Yo tengo fe. Necesitamos una buena racha, hilvanar triunfos. No estamos ligando nada. Todavía queda margen. Yo siento que todavía queda margen. Por eso no pienso… solo pienso en una meta inmediata, partido tras partido”, remarcó.