Las lágrimas de Francisca Crovetto tras ganar medalla de oro: “Lo importante es que jamás me rendí; esa es mi fortaleza, soy una luchadora”

Francisca Crovetto está en la historia grande del deporte nacional. En la más alta. La deportista ganó la medalla de oro en tiro skeet y logra instalarse en lo más alto del podio en París 2024. Fue una jornada extensa para la oriunda de San Miguel. Finalmente, en el shoot-of venció a la británica Amber Jo Rutter. Luego de la disputa, la chilena hizo un análisis de sus fortalezas. “Sabía que hoy debía tirar 50, fue lo que intenté hacer. Lo importante es que jamás me rendí, nunca me rendí. Partí fallando en la primera ronda y terminé haciendo 24. Esa es mi fortaleza, soy una luchadora”, señaló a Chilevisión.

La tiradora, como es lógico, estaba radiante de alegría. En diálogo con el citado medio, reveló que la presea dorada se da a 20 años de que soñó con estar en la cita de los anillos. “Estoy demasiado feliz, es un sueño. El 2004 soñé con estar en unos Juegos Olímpicos, estos ya eran mis cuartos y los miedos de no volver a hacerlo bien, siempre estaban presentes. Yo veía al Nico y al Feña, que me inspiraron, y de verdad que me atravesó el corazón todo el apoyo de la gente”, dijo.

Crovetto luce su medalla de oro. Foto: REUTERS/Amr Alfiky

“Trabajamos mucho para llegar a este día con todo mi equipo y mi familia. Lo más lindo del mundo es poder tenerlos a ellos en la tribuna, porque sin ellos habría sido imposible. También le envió un abrazo gigante a mis hermanas y a mi papá sobre todo, porque se lo prometí y acá está”, agregó.

Una extenuante jornada

A las 09.30 de Chile, comenzó la serie por las medallas. Venía compitiendo desde hace horas, en las rondas previas. “No me sorprende el deporte. En la final cuando fallé en los primeros dobles dije que todas fallan y pegan. He trabajo mucho mentalmente con mi marido, que es un fanático del deporte y ha estado conmigo esta semana. Los sueños se construyen, nada llegar por azar y ese es el mensaje para todo Chile”, contó.

Francisca Crovetto es la primera mujer chilena en ganar el oro olímpico. Foto: REUTERS/Amr Alfiky

Para Crovetto, todo lo vivido en este histórico domingo es de ensueño. Un anhelo. Un objetivo que se planteó cuando era una niña y que comenzó a cimentarse hace meses, cuando en Santiago 2023 logró colgarse la medalla de oro y sacudirse de sus fantasmas en las finales. Con esa carga quitada llegó a la capital de Francia a elevarse a lo más alto de la historia de Chile en los JJ.OO. “No tengo palabras. Estoy viviendo el sueño de la Francisca de niña y de todo un país que creyó en mí, del Comité Olímpico, Ministerio, Federación. Son tantas las personas que me han ayudado desde las tías del CAR que me abren la puerta a las 7:30 de la mañana con una sonrisa hasta acá los voluntarios y mi familia”, apuntó.

Finalmente, reveló que en su mente siempre la idea era seguir el camino largo. Algo que logró y que ni fallar en la primera ronda de la final logró sacarla de la ruta. “Mi intención era siempre ir paso a paso, hacer una buena clasificación y entrar en las finales. Entrar en la final significaba estar dentro de las seis mejores y se logró con un shoot-out. Siempre tengo que sufrir y así fue. Esa convicción de que estoy preparada para todo, que nada me sorprende y no importa lo que pase. Uno tiene que entregarse a la experiencia con convicción y determinación. Gracias a todo mi equipo y todas las personas que han construido conmigo esta medalla”, cerró.