Histórico: Francisca Crovetto gana la medalla de oro en la final del tiro skeet de París 2024

El deporte chileno reescribe su historia en París 2024. Francisca Crovetto gana oro en el tiro skeet, poniendo fin a un sequía de 16 años sin medallas en los Juegos Olímpicos y además asegurando una presea dorada por primera vez desde que los tenistas Fernando González y Nicolás Massú, lo consiguieron en Atenas 2004. Lo hizo con una marca impresionante de 61 aciertos de 66 posibles en la final, disputando un desempate reñido ante la británica Amber Jo Rutter.

Es también la tercera medalla de oro que logra Chile en su historia de los Juegos Olímpicos. Massú lo logró en el singles y en el dobles, junto a González, en Atenas 2004. Veinte años atrás, cuando Crovetto solo tenía 14 años. De hecho, siempre dijo que ese fue un momento clave en su vida. Una lección de entrega y claridad: “Yo siempre dije que lo que más me llamó la atención y sembró en mí el espíritu olímpico fueron las medallas de Nico y Fernando, pero no por la victoria, sino por la emoción que me transmitieron”, confesaba a La Tercera hace unos meses.

Y la de este domingo fue una jornada extensa para la oriunda de San Miguel, casi tanto como la de los doblistas hace dos décadas. Todo comenzó con la segunda ronda de clasificaciones, donde aparecía como la séptima mejor del tablero a tres lugares del billete directo a la final, pero en la última plaza que le permitía entrar al “Shoot-of”, una especie de repechaje donde se fijaban los últimos dos lugares en la lucha por las medallas.

Fue precisamente ahí donde la nacional de 34 años logró asegurar su paso a la final. Conectó 8 platos y avanzó como la quinta mejor de la prueba. El hito le permitía asegurar el mejor resultado olímpico de su carrera (fue octava en Londres 2012) y de paso asegurar al menos el segundo diploma olímpico del Team Chile en estos Juegos Olímpicos de París 2024, ya que el primero era el de Macarena Pérez en el BMX Freestyle.

El anhelo eso sí era el podio. No había espacio ni mente para nada menos. Ella misma lo había admitido a El Deportivo luego de colgarse el Oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023: “Mi sueño es ser medallista olímpica, siempre lo he dicho”. Una opción que nunca había estado tan cerca, ya que en Londres, Río y Tokio se había quedado fuera de la final.

Ahora si bien enfrentaba una instancia desconocida, Crovetto tenía el plus de ser una tiradora extremadamente experimentada, con grandes resultados en Copas del Mundo y con el récord mundial vigente en su poder.

REUTERS/Amr Alfiky

Así, a las 09.30 de Chile, salió a la serie por las medallas. En sus primeros seis disparos conectó cinco, quedando igualada en el quinto puesto con la griega Emmanouela Katzouraki. Eso sí, esa paridad se rompió en la tercera pasada (otros cuatro platos) donde la chilena le sacó dos tiros de ventaja. Algo clave, porque en la final luego de 20 disparos se realiza un primer corte, donde la sexta jugadora queda fuera de competencia.

Pero el escenario cambió a favor de la chilena de manera sorprendente en esos siguientes tiros. Al momento del primer corte no solo aseguró seguir competencia, sino que escaló hasta el primer puesto. Estaba empatada con la británica Amber Jo Rutter, con 19 de 20 aciertos cada una.

Paridad que la chilena rompió de inmediato. Acertó en sus siguientes cuatro platos y se posicionó como líder absoluta durante todo el segundo tramo (10 platos), viendo desde la cima el segundo corte. Eso se mantuvo tras los primeros 40 platos, asegurando que Chile volviese a tener una medalla olímpica luego de 16 años. La última había sido la de Fernando González en Beijing 2008.

Pero no fue bronce. La chilena aseguró luchar por el oro en los últimos 10 platos de la final. Fue un momento dramático frente a Amber Jo Rutter, porque la ventaja de dos tiros que tenía la nacional se rompió en los primeros dos lanzamientos de la última ronda. Todo se mantuvo igualado hasta forzar un desempate. Iban a ser series de dos lanzamientos hasta definir a la mejor competidora de París 2024.

Ahí los nervios estuvieron presentes. Tanto en las gradas (donde estaba el atleta Lucas Nervi) como en el campo de tiro. Ambas deportistas fallaron dos lanzamientos antes de llegar a los últimos dos platos, donde incluso la tensión aumentó con un reclamo de la británica al fallar uno de los disparos.

Tras la revisión no se validó el lanzamiento y Crovetto quedó a dos tiros de colgarse el oro. No falló y desató la locura del puñado de chilenos que viajaron hasta el Centro de Tiro Chateauroux a presenciar un nuevo hito en la historia del deporte chileno. La oriunda de San Miguel celebró con los brazos al cielo y emoción total. No solo es el tercer oro, también es la primera mujer chilena en alcanzar el olimpo del deporte mundial. Lo logró después de cuatro intentos, después de dudas y frustraciones. El premio final para una atleta que redefinió los deportes en la nación: Hizo conocida y llevó al olimpo una disciplina poco masiva y reconocida en Chiile.

Con todo eso en la cabeza escuchó el himno nacional en lo alto del podio. Con Gran Bretaña y Estados Unidos acompañándola con la plata y el bronce respectivamente, diciendo que también se puede ser la mejor del mundo sin venir de una potencia.