Lasarte se ilusiona en la Roja: “No creo estar en un estado en el que venda humo, pero tenemos vida y creemos en eso”

Martín Lasarte tomó la palabra. A casi 48 horas del trascendental duelo frente a Paraguay, que se jugará en Asunción, el técnico se la selección chilena entregó detalles de la preparación del bicampeón de América. Se le ve más tranquilo, con más animo que en oportunidades anteriores. “No creo estar en un estado en el que venda humo, pero tenemos vida y creemos en eso”, dijo.

Es que el rival que está al frente lo vencieron hace menos de un mes, en San Carlos de Apoquindo. La victoria de la Roja provocó la salida de Berizzo, quien fue reemplazado por Guillermo Barros Schelotto. “Las modificaciones traen aparejadas un impulso motivacional que pueden mejorarse o no en el tiempo. Paraguay es un muy buen equipo. Vamos a buscar las herramientas que nos permitan mantener la competitividad de los últimos partidos”, señaló Machete.

“La doble fecha favorece a todos de manera parecida. Lo de la triple fecha era una cuestión muy complicada. Desde ese lugar, todos nos vemos beneficiados. Respecto al nuevo entrenador, estamos hablando de entrenadores de mucho prestigio. Es cierto que quizás tiene poco tiempo para trabajar, pero sí hay unas cosas que se aportan en este momento: una energía diferente, no sé si mejor o peor, solo distinto. Seguramente estarán más motivados. Solo quedan seis partidos, son verdaderas finales. Un error, un acierto, una desconcentración de estas que se pueden pasar por alto, te pueden llevar a un triunfo o una derrota”, complementó.

En relación a los reemplazantes de Pulgar y Aránguiz, el primero suspendido frente a los guaraníes y el segundo liberado por lesión, el estratega aseguró estar definiendo a los jugadores que ocuparán la plaza de los seleccionados: “No hay dos jugadores iguales. “Vamos a buscar futbolistas que nos brinden las características más parecidas a Pulgar y Aránguiz para poder absorber estas dos importantes ausencias que tenemos”. Respecto a la baja de Aránguiz, el DT fue claro: “Charles Aránguiz tenía muchas ganas de venir, pero ni siquiera superó las pruebas iniciales”

El presente de los futbolistas de la Roja volvió a ser tema en el equipo de Lasarte. Medel, el segundo capitán, llega en el momento de los últimos años: “Es la pregunta de cada fecha eliminatoria. Recuerdo cuando Claudio no jugaba, se comentaba esto. Alexis no venía jugando y para mí hizo una triple fecha fantástica. Arturo ha competido más, más allá que nos gustaría que sumara más minutos. Eduardo Vargas viene de una lesión. Maripán, Roco y Gary están jugando. No podemos tener un 100% de efectividad en minutos jugados, pero nos pasa a todos. No creo que tenga un diferencial en el partido (...) Hubo un momento en que Alexis no jugaba nada, ahora juega poquito. Cada vez que lo veo jugar, lo hace bien. En el periodo de la eliminatoria anterior lo veo bien. Lo veo bien, muy metido, muy motivado”.