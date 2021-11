Jugadores de Wanderers se enfrentan a la dirigencia del club: “Nos tiraron la micro por el barranco”

Santiago Wanderers lo ha pasado mal en los últimos meses y la situación no parece calmarse. En las últimas horas, el club porteño informó la salida de Emiliano Astorga y anunció la llegada de Moisés Villarroel para tomar el mando técnico. Sin embargo, tras pocas horas oficializaron a Jorge Garcés como el nuevo técnico para tomar el mando de la “Operación Retorno”.

También en la mañana los caturros emitieron un nuevo informativo, en el que indicaban, entre otros aspectos, que “no podemos tapar el sol con un dedo. Debemos ser realistas y proyectar el futuro de la institución. En ese sentido, hemos sido claros desde el primer minuto, señalando públicamente que cuando no existieran posibilidades reales de mantener la categoría el club optaría por foguear a los talentos jóvenes, quienes son la base de esta institución”.

Sobre estas palabras reaccionaron los jugadores del plantel de Wanderers, sacando un comunicado que expusieron en sus cuentas de Instagram, siendo Ronnie Fernández uno de los más críticos a la situación.

“A la opinión pública, y atendiendo a lo sucedido en las últimas horas con nuestras institución, nosotros como jugadores del plantel Santiago Wanderers 2021, queremos declarar que nuestras intención ha sido y será terminar este año de la mejor manera en lo deportivo y profesional”, comienza la declaración.

“Independiente de los resultados creemos que por respeto a la institución, nuestras familias, compañeros de profesión y a nuestra hinchada, debemos defender los colores con lo mejor y con todo lo que tengamos”, continúan.

“La gerencia del club ha decidido y nos ha comunicado el interés de competir con jugadores que tengan vigencia de contrato el próximo año, situación que no compartimos por lo anterior expuesto en relación al respeto a los colores y nuestros compañeros de profesión. Sin otro particular esperamos nuestras palabras sean claras, no se mal interpreten y sean aclaratorias”, cierra el comunicado.

Además de esto, Fernández ocupó el espacio para realizar un cometario personal. “Nos tiraron la micro por el barranco”, agregó el delantero en relación a la campaña que sostuvo el club en sus redes sociales, utilizando la etiqueta “#HastaQueChoqueLaMicro”.

Apoyo del Sifup

La situación no pasó desapercibida por el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup). La entidad compartió en su cuenta de Twitter el comunicado, añadiendo que “los futbolistas pueden jugar bien o mal un partido, es parte de la profesión. Lo que es inaceptable es culparlos a dedo y transformarlos en la ‘cara de la derrota’. Una actitud deleznable, que ratifica el actuar de la nueva dirigencia de Wanderers. Total apoyo a los compañeros”, publicaron.