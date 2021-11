¿La primera vez del trío fantástico? Lasarte debe decidir si usa juntos a Alexis, Brereton y Vargas

La Selección necesita gol. Además de ser el único camino para conseguir triunfos, es un hecho que la productividad ofensiva de la Roja en las Eliminatorias ha sido escuálida. Chile ha convertido apenas 14 anotaciones en el camino hacia el Mundial de Qatar, aunque ahora tiene un motivo para ilusionarse con elevar esa marca y, además, con obtener unidades claves para ilusionarse con alcanzar un lugar en la cita planetaria que se disputará en Asia. Por primera vez, Martín Lasarte dispone de sus tres hombres estelares para conformar el ataque: Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Ben Brereton.

Machete se ilusiona con la posibilidad de verlos juntos. Incluso, da pistas de una elección que está probando. “La delantera ideal es esa (Eduardo Vargas-Ben Brereton-Alexis Sánchez), es una buena posibilidad. Son los que más han jugado y tenemos esa chance”, manifestó el estratega en la conferencia de prensa previa al choque frente a la escuadra de Guillermo Barros Schelotto. Aunque la confirmación se producirá minutos antes del duelo, una instancia en la que el técnico uruguayo ya ha dado batatazos, los preparativos en Juan Pinto Durán han dado luces de que la opción seduce al entrenador, quien los ha probado conjuntamente en una potencial delantera titular. El martes, de hecho, trabajó la fórmula. Hoy, sin embargo, lo dejó en duda. Probó solo a Alexis con Ben, potenciando el mediocampo.

“Son complementarios”

La pregunta surge inevitablemente: ¿Pueden jugar juntos Sánchez, Vargas y Brereton? La respuesta puede remitir a distintas variables. La primera es si, efectivamente, Lasarte está dispuesto a disponer en la cancha del Defensores del Chaco un planteamiento altamente ofensivo, como sugeriría la presencia simultánea de sus mejores arietes. La segunda interrogante está relacionada directamente con los protagonistas del eventual tridente: ¿Son complementarias las características de los atacantes del Inter de Milán, el Atlético Mineiro y el Blackburn Rovers. Y la tercera, asumiendo que a todos les gusta acercarse al gol, es también natural: ¿Donde tendría que jugar cada uno?

“Evidentemente son complementarios, partiendo porque son buenos futbolistas. Eduardo Vargas arrancó de puntero por la derecha y el mejor año que ha tenido en su carrera lo hizo ahí, cuando estaba en la U. Brereton es delantero centro. Y Alexis Sánchez, cuando juega recargado por la izquierda y encarando para su perfil, que es el derecho, es tremendamente peligroso. No se siente cómodo de nueve”, diagnostica Jorge Aravena para avalar la propuesta.

Martín Lasarte deberá decidir la fórmula ofensiva de la Roja. (Foto: Agenciauno)

El Mortero repara también en las opciones que se le abren a Lasarte con esta fórmula. “Le dan amplitud en el ataque y penetración por el centro, con Brereton, que tiene muy buen juego aéreo y ofrece opciones de descarga. Entonces, es una buena fórmula. Ben es un centrodelantero muy completo e inteligente. Si no recibe el balón, se recuesta por la izquierda, buscando el perfil derecho, para quedar con el arco de frente. Él es un jugador muy pensante y va buscando las opciones donde pueda ser efectivo en el ataque”, explica el Mortero.

Sin embargo, al margen de lo teórico, también repara en un detalle: la condición de visitante de Chile y el libreto que opondrá Guillermo Barros Schelotto, que determinará las necesidades defensivas de la Roja. “Habría que preguntarle a Lasarte si es posible. De lo que sí estoy seguro, y lo dije, es de que Paraguay retrocedió 30 años en el fútbol con Berizzo en la banca. Me sorprendía que habiendo estado con Bielsa fuera tan defensivo. Ahí habrá un cambio notorio, porque a Barros Schelotto le gusta el fútbol más ofensivo. El punto es saber si le alcanzó el tiempo para trabajar algunas variantes”, sostiene.

Un peligro adicional

Leonardo Véliz valora la polifuncionalidad que ofrecen los tres atacantes. “Son tres hombres de área, pero no le hacen asco a las orillas”, puntualiza, respecto de las rotaciones que podrían producirse durante el encuentro. El mundialista en Alemania 1974 se pone, también, en la perspectiva de la banca guaraní. “Ya no les va a preocupar solo la velocidad ni la habilidad de Sánchez y Vargas, sino que se añade el juego aéreo de Brereton. Antes no estaba ese problema para los rivales. Ahora, hay un peligro adicional. Incluso en los balones detenidos. Tenemos a otro más para sumar a los centrales que suelen ir al área rival. Yo lo veo auspicioso por todos lados”, añade.

Al Pollo no le inquietan los posibles desbalances defensivos que podría provocar la fórmula. “Antes cuando había jugadores muy de ataque-ataque, quizás habría sido una materia de la que preocuparse. Hoy, los jugadores son más polifucionales. Los tres delanteros son de ayudar bastante en la recuperación, de ponerse detrás de la línea de la pelota. No siento que se pueda desproteger. Pueden ejercer presión alta. Sánchez y Vargas están acostumbrados a eso y Ben ha demostrado que es muy solidario”, concluye.