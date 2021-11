Eterno dolor de cabeza: Colo Colo deberá pagarle US$ 500 mil a San Lorenzo por Nicolás Blandi

Nicolás Blandi sigue siendo un dolor de cabeza para Colo Colo. Pese a que el delantero argentino dejó el Monumental hace varios meses para enrolarse en Unión de Santa Fe, las consecuencias de su paso por Macul se siguen sintiendo, sobre todo a niveles económicos. El Cacique deberá abonarle US$ 500 mil dólares a San Lorenzo de Almagro, el club del que provenía el atacante cuando llegó al Monumental, a comienzos de 2020, presentado como una de las contrataciones estelares del fútbol chileno, más allá de que no haya podido ratificar sus pergaminos en los escasos partidos en que defendió al equipo popular.

La tercera parte de la discordia es Paulo Díaz. El TAS rechazó la demanda que habían interpuesto los albos para reclamar US$ 1 millón correspondiente al traspaso del zaguero central al Al-Ahli de Arabia Saudita, que se concretó en agosto de 2018. El acuerdo establecía que si el zaguero era vendido por al menos US$ 5 millones, esa parte beneficiaría al Cacique. Los transandinos alegaron que no procedía depositarle esa cantidad a Blanco y Negro, porque la transferencia no había alcanzado ese límite. La máxima corte del deporte mundial acogió el argumento. En Macul pretendían que de esa cifra se dedujera la deuda por Blandi.

“La demanda presentada por el Club Social y Deportivo Colo Colo contra el Club San Lorenzo de Almagro es rechazada”, consigna el veredicto, en su primer punto. El segundo, condena a los albos a pagar las costas del arbitraje y el tercero a abonarle a San Lorenzo casi siete millones de pesos chilenos (ocho mil francos suizos, la moneda de referencia que utiliza el tribunal) a cuenta de los costos vinculados con la diligencia.

En Macul afirman que la cifra es inferior. “Unos 390 mil dólares”, precisan. Y si bien reconocen que están tratando de dilatar el pago por Blandi, por una cifra equivalente, considerando el delicado momento financiero que atraviesa Blanco y Negro, se mantienen firmes en la discrepancia por los montos involucrados en la operación por Díaz. De hecho, sostienen que lograron acreditar contratos adicionales a los US$ 4,3 millones que reconocieron los argentinos. En total, otros US$ 600 mil.

San Lorenzo celebra

En Argentina celebraron la resolución. Miguel Mastrosimone, secretario del club de Boedo y quien participó activamente en el juicio, explica el actuar del tribunal. “El Tribunal Arbitral le dio la razón a San Lorenzo por el reclamo que había iniciado Colo Colo para intentar percibir una suma dineraria por el paso de Paulo Díaz a un club de Arabia, que era uno de los fundamentos que usaba Colo Colo para no abonar el pase de Blandi. En pocas líneas es ‘ustedes me deben plata por Paulo Díaz, yo no pago por Blandi. El tribunal nos dio la razón en cuanto a que no le debemos plata a Colo Colo por el pase de Paulo Díaz a Arabia, entonces, Colo Colo va a tener que abonar lo que nos debe por el pase de Blandi, que es casi medio millón de dólares”, explica el directivo.

“Nosotros necesitamos ese dinero por Blandi Para nosotros es muy importante. Pero con la postura que había asumido Colo Colo no lo pudimos percibir aún. Cayéndose esto del TAS, el reclamo por Paulo Díaz, ya no hay excusas para que no nos paguen”, establece Mastrosimone.

Un gusto caro

Blandi terminó siendo un gusto demasiado para el Cacique. Los albos acordaron el pago de US$ 1,2 millones por el pase del atacante, quien llegaba precedido de antecedentes que parecían decisivos para justificar la operación. Había pasado por Boca Juniors y se había consolidado en los Gauchos de Boedo, en los que incluso llegó a ser capitán. Sin embargo, en Macul no repararon en el historial de lesiones del delantero, quien no tardó en mostrar su fragilidad física.

Como fuera, el Cacique debió asumir, también, la onerosa obligación que había contraído con el delantero, quien se embolsaba unos $ 77 millones mensuales, una cifra que incluía una deuda que San Lorenzo mantenía con el ariete y que lo albos asumían.

En la cancha, Blandi estuvo muy lejos de responder. En un año y medio, registró 21 partidos jugados, 868 minutos en la cancha y apenas dos goles fue el pálido saldo que dejó. Es decir, marcó un tanto cada 434 minutos. En términos económicos, cada festejo suyo costó US$ 731 mil y cada minuto en el terreno de juego, US$ 1.382.