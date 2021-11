El lento despegue de Blandi post Colo Colo: no alcanza la media hora de juego en Unión

Colo Colo atraviesa por un positivo momento deportivo, con la primera opción para ser el campeón (pese a los últimos problemas ocasionados por un numeroso brote de Covid-19). En el balance de la temporada 2021 del Cacique, pocos recordarán que uno de los integrantes del plantel durante la primera rueda era Nicolás Blandi (31). El delantero argentino llegó con cartel de figura al elenco de Macul en 2020, con un sueldo millonario y con la expectativa de que fuera el gran goleador. Pero no sucedió nada parecido a eso. Terminó saliendo por la puerta de atrás.

El oriundo de Campana, Provincia de Buenos Aires, fue uno de los ocho jugadores que partieron del elenco popular en el receso entre la primera y la segunda rueda (además de Fritz, Campos, Véjar, Gaete, Alarcón, Valencia y Rodríguez). Tuvo una opción de emigrar a la primera división de Brasil, no obstante lo que se terminó concretando fue el retorno a su país.

Pese a un interés de Independiente, fue la última incorporación de Unión de Santa Fe, en agosto, y se integró con desfase al Tatengue producto de las restricciones sanitarias por la pandemia. El día 7 de agosto, el ariete presenció desde la platea la victoria de Unión por 4-0 sobre San Lorenzo. Al día siguiente, tuvo su primer entrenamiento. Las lesiones y la poca regularidad han sido presa del jugador formado en Boca Juniors, así como le sucedió en Chile.

Desde que llegó a Santa Fe, Blandi ha jugado apenas 29 minutos en el Torneo de Liga Profesional (cero gol). Suma tres partidos, ninguno de titular. Además, no alcanzó a ser dirigido por Juan Manuel Azconzábal, el entrenador que validó su fichaje, porque el ex DT de Deportes Antofagasta se fue por malos resultados. Su debut fue el 26 de septiembre, ante Patronato de Paraná. Ingresó en los 77′. Después de su estreno, habló con una radio local. “Ahora arranca una etapa más linda, espero disfrutar y aportarle al equipo y al club para que siga creciendo y mejorando. Los jóvenes necesitan el respaldo y se lo podemos dar. No estoy pensando en diciembre. Si bien hay una cláusula, no vine a Unión con la idea de irme a los seis meses. Veremos con el tiempo, ojalá pueda disfrutarlo mucho más, el olor a cancha, un partido oficial. Vivimos de esto y queremos estar adentro, por eso esto se disfruta al estar mucho afuera y donde uno lo sufrió”, manifestó en aquella oportunidad.

Después, el 1 de octubre, fue suplente ante Aldosivi (en Mar del Plata). Siete días más tarde, jugó los últimos cinco minutos en el duelo ante Platense. El día 16 de octubre, se quedó en la banca en el encuentro ante Sarmiento de Junín. De igual manera fue suplente ante Racing, tres días después. Hace poco más de una semana, en la derrota con Independiente, ingresó en el minuto 79. Y el pasado domingo, en la victoria del Tatengue sobre Rosario Central, de nuevo se quedó en la banca. Unión ahora está dirigido por el uruguayo Gustavo Munúa, otrora arquero seleccionado de su país y del Deportivo La Coruña, y forma parte del equipo el lateral chileno Nicolás Peñailillo.

Blandi jugó un solo partido en la primera rueda por Colo Colo: ante Palestino. FOTO: FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

Aunque lleve poco tiempo en el elenco santafesino, la tendencia que siguió al jugador durante su estadía en el Monumental continúa al otro lado de la cordillera. En Colo Colo, Blandi solo disputó 908 minutos, desagregados en 21 partidos (lo que arroja menos de 45′ por juego) y con solo dos goles convertidos: al Audax Italiano y a la Universidad de Concepción.

Valorización

No solo las cifras de índole deportiva de Nicolás Blandi se han desplomado (goles y minutos jugados, por ejemplo), sino que también de la valorización de un futbolista de importante cartel en Argentina. Es cosa de revisar los datos del ariete en el portal Transfermarkt. A abril de 2020, el valor de mercado de Blandi era de 2,8 millones de euros. La última actualización, elaborada al 20 de octubre de 2021, lo tiene con una valorización de 500 mil euros. En síntesis, su valor está casi seis veces más bajo luego de un año y medio.

Blandi firmó con Unión un contrato de 18 meses, hasta diciembre de 2022, pero con una cláusula de salida en diciembre de este año. Por el momento, el delantero permanecería en los santafesinos de cara a la próxima temporada. Para recuperar la confianza.